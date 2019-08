VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 20. augusta (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaMinisterstvo pôdohospodárstva chce dnes v Bratislave predstaviť opatrenia na podporu potravinárov. Ministerka Gabriela Matečná má podrobne odprezentovať systém podporných opatrení, ktoré pomôžu slovenským potravinárom zviditeľniť sa nielen doma, ale aj v zahraničí. O aké opatrenia pôjde sa dozvieme v ekonomickom servise TASR v priebehu dňa.KomárnoK zákonodarnej iniciatíve koaličnej strany Most-Híd na zmenu výšky odpočítateľnej položky pre daňovníkov sa – zväčša negatívne – vyjadrili samosprávy aj Združenie miest a obcí Slovenska. K ZMOS-u sa dnes pridá aj Únia miest Slovenska. Tá chce v stanovisku tiež poukázať na negatívne dopady iniciatívy na rozpočty samospráv. Únia miest má v pláne vyjadriť sa aj k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorú pripravil úradpodpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.Rím/TalianskoTaliansky Senát bude dnes rozhodovať o termíne hlasovania o vyslovení nedôvery premiérovi Giuseppemu Contemu. Šéfovia frakcií v Senáte sa včera dohodli, a tak sa jeho členovia musia teraz vrátiť z letnej prestávky a rozhodnúť o termíne hlasovania o nedôvere vláde. Politická kríza v Taliansku prepukla po tom, ako Ligu Severu stiahla svoju podporu pre vládnucu koalíciu. Stalo sa tak v súvislosti s projektom Európskej únie na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a Lyonom, ktorý koaličný partner — Hnutie piatich hviezd — pri hlasovaní v parlamente nepodporil.NitraModernizácia autobusovej stanice v Nitre je ukončená a dnes ju odovzdajú do užívania. Nitrianska autobusová stanica je v prevádzke od roku 1978. Jej modernizáciu začali v marci 2015 a vykonali v niekoľkých etapách. V rámci nich vybudovali nové prístrešky pre prímestské a diaľkové linky, nové spevnené plochy, elektronický informačný systém, pešie komunikácie a vo väčšom rozsahu oživili aj mestskú zeleň. Zmodernizovali aj všetky pôvodné inžinierske siete. Multimediálne spravodajstvo z vynovenej nitrianskej autobusovej stanice ponúkneme v priebehu dňa.BratislavaŠportová redakcia sleduje záver prípravy slovenských volejbalistiek pred domácim európskym šampionátom. Včera Slovenky vyhrali nad Fínskom 3:1. Súbežne však športoví redaktori prinesú aj informácie o osude úspešnej beachvolejbalovej dvojice Natália Dubovcová - Andrea Štrbová. Je totiž možné, že slovenské reprezentantky v tomto športe, napriek úspešným výsledkom v kvalifikácii na OH v Tokiu, svoju športovú činnosť v tomto roku ukončia. Či to tak naozaj bude, povieme v športovom servise TASR.Viac informácií nájdete v spravodajstve TASR a na stránke teraz.sk.