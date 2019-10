VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 22. október (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Rokovanie vlády(Sobrance)Vládny kabinet Petra Pellegriniho v najbližších dvoch dňoch čaká výjazdové rokovanie do regiónov. Dnes odštartuje v Sobranciach, v stredu sa ministri zídu v Kežmarku. Okres Sobrance má získať milión eur na svoj rozvoj. Peniaze majú slúžiť najmä na znižovanie nezamestnanosti. Premiér okrem rokovania vlády absolvuje aj stretnutie so starostami obcí z regiónu, pozrie si východnú hranicu Slovenska a zúčastní sa na kontrolnom dni v obci Lekárovce, ktorú vlani zasiahla veterná smršť.Kamiónový protest(Bratislava)V Bratislave pre Zastúpením Európskej komisie na Slovensku sa dnes uskutoční kamiónový protest. Zúčastnia sa občania z Kysúc a Oravy. Volajú po riešení dopravnej situácie na severe Slovenska a dostavbe diaľnice D3 na Kysuciach. Protestom chcú ľudia upozorniť aj na potrebu odpolitizovania výstavby diaľnic na Slovensku.Ako zodpovedne obstarávať(Bratislava)Implementačná agentúra rezortu práce organizuje odbornú konferenciu zameranú na spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie. Určená je pre subjekty štátnej a verejnej správy, ktoré riešia nákupy tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania. Konferencia by však mala pomôcť aj sociálnym podnikom, aby sa naučili ako sa úspešne zapájať do tendrov.Nedostatok zdravotníkov(Bratislava)Lekárske odborové združenie dnes vyhodnotí kampaň s heslom Nekrič na sestru, napíš ministerstvu. Lekárski odborári ňou chceli poukázať na problémy zdravotníctva, nedostatok personálu ako aj pomôcť pacientom, aby sa domáhali svojich práv. Odborári chceli kampaňou vysvetliť verejnosti prečo niekedy dochádza k napätým situáciám v zdravotníckych zariadeniach.Vodnopólisti na ME 2020(Bratislava)Slovenskí vodní pólisti sa kvalifikovali na Majstrovstvá Európy 2020. Dnes sa dozvedia mená svojich súperov. V Budapešti sa dnes uskutoční žrebovanie. Miestenku na turnaj si Slováci vybojovali po tom, ako sa im podarilo zdolať Bielorusko aj Ukrajinu a v zápase o prvé miesto v skupine si poradili i s Francúzskom.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: