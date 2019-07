Vieme, ktoré sú najlepšie pôrodnice na Slovensku

Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch podľa expertného hodnotenia



Kraj :: Pôrodnica :: Hodnotenie

BA :: Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov :: 88,2

BB :: NsP Brezno :: 76,3

KE :: Nemocnica Košice – Šaca :: 75,2

NR :: NsP Levice :: 70,1

PO :: Nemocnica A. Leňa Humenné :: 85,5

TN :: Fakultná nemocnica Trenčín :: 88,6

TT :: NsP Dunajská Streda :: 74,8

ZA :: Univerzitná nemocnica Martin :: 81,1

Bratislava 18. júla (TASR) – Slovenské mamičky dostávajú najlepšiu starostlivosť v pôrodniciach v bratislavskej Gynekologicko-pôrodníckej nemocnici Koch, Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, Nemocnici A. Leňa v Humennom a Univerzitnej nemocnici v Martine. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom Rodinka.sk, ktoré sú spojením hodnotenia rodičiek a expertov.Do ôsmeho ročníka projektu Sprievodca pôrodnicami sa zapojilo všetkých 51 slovenských nemocníc.zhodnotila odborná garantka Silvia Hnilicová. V prieskume zaznamenali tiež presun rodičiek do lepšie hodnotených nemocníc. Problémami stále zostávajú dlhá hospitalizácia po pôrode a neefektívny zber dát.V samostatnom hodnotení mamičiek najlepšie uspela Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline.priblížil žilinský primár Martin Sudek. K úspechu v prieskume podľa neho prispela aj obnova priestorov oddelenia i pôrodných sál. Do top trojky sa dostala aj Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi a Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici. Prostredníctvom dotazníkov hlasovalo 2839 matiek.Výsledky prieskumu ukázali, že ženy boli najviac spokojné s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby, odbornosťou zdravotného personálu a vybavením pôrodného traktu. Najviac im chýbala podpora skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom, podpora dojčenia a ochota personálu reagovať na ich individuálne potreby.Prvenstvo v hodnotení expertov obhájila Fakultná nemocnica v Trenčíne. Podľa primára gynekologicko-pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka od minulého roka zvýšili počet lekárov, naďalej poskytujú pacientkam psychologické poradenstvo a cieľavedome pracujú na komunikácii s neonatológiou.opísal ďalšie výzvy. Na druhom mieste sa umiestnila Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov a Nemocnica A. Leňa v Humennom.Cieľom projektu je podľa organizátorov pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia vylepšovať svoje služby a prispôsobovať ich potrebám žien a detí. Vyhodnocuje sa spätná väzba mamičiek a tiež odborné pohľady expertov.