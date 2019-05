Vietor, dážď, sneženie: Meteorológovia vydali viacero výstrah

V nedeľu bude vo viacerých okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Trnavského a Prešovského fúkať aj silný vietor.

Bratislava 5. mája (TASR) – Sneženie, dážď, ale aj silný vietor sa môžu v nedeľu i v pondelok (6. 5.) vyskytnúť na viacerých miestach Slovenska. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý preto vydal výstrahy.



Podľa meteorológov by malo v nedeľu pršať najmä v niektorých okresoch Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 – 40 milimetrov. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí do 18.00 h.



V nedeľu bude vo viacerých okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Trnavského a Prešovského fúkať aj silný vietor. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí najmä na západnom Slovensku do 22.00 h. Na východe krajiny platí výstraha pred vetrom do pondelka do 18.00 h. "V týchto lokalitách sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 – 70 kilometrov za hodinu," varujú meteorológovia.



V niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja môže aj snežiť. Výstraha prvého stupňa pred snehom platí v týchto lokalitách do pondelka do 8.00 h. Miestami môže napadnúť od jedného do desiatich centimetrov nového snehu. V okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Ilava do troch centimetrov.