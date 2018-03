Víťaza šou RTVS Zem spieva čaká celosvetové turné

Martin Repáň z Terchovej sa so svojím umením predstaví krajanom a priaznivcom v Európe, Amerike, Ázii aj Austrálii.

Bratislava 25. marca (TASR) - Exkluzívnu možnosť vystúpiť na celosvetovom turné získal od RTVS víťaz šou Zem spieva, ktorým sa stal 15-ročný heligonkár Martin Repáň z Terchovej. So svojím umením sa predstaví krajanom a priaznivcom v Európe, Amerike, Ázii aj Austrálii.



"Z turné vznikne pre divákov RTVS dokument, ktorý účinkovanie folkloristov zaznamená pre nás všetkých," uviedol generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



Repáň bol po víťazstve dojatý. "Vôbec som taký úspech nečakal, pretože v Zem spieva bola veľká konkurencia. Chcem sa poďakovať za podporu najmä mojim rodičom, divákom a priaznivcom, učiteľom, celej Terchovej a Andrejovi Dostálovi za jeho pomoc pri príprave finálového vystúpenia," povedal hudobník, ktorého už v pondelok (26.3.) čakajú talentové skúšky na konzervatórium.



Úspech druhého ročníka folklórneho programu potvrdzuje aj sledovanosť finálového večera. Zem spieva sa rozlúčila s 26-percentným podielom na trhu, čo je najlepší výsledok v rámci celej druhej série. Finálový program si pozrelo 433.000 divákov v cieľovej skupine 12+. Finále Zem spieva sa stalo najsledovanejším nespravodajským programom sobotného (24.3.) dňa a v čase vysielania bolo lídrom na trhu aj u mladších divákov. Veľkú podporu mali súťažiaci od divákov aj na oficiálnom facebookovom profile súťaže.



Spokojnosť s druhým ročníkom folklórnej šou vyjadril aj režisér programu Peter Ňunéz. "Neviem presne, či sa mám tešiť, alebo byť smutný z toho, že je to za nami. Projekt Zem spieva je pre mňa výnimočný permanentným pocitom tekutého sviatku, čistej radosti a výnimočnej krásy. Aj by som zagratuloval víťazovi, ale neurobím to, pretože o víťazstvo v tejto šou naozaj nejde. Som šťastný, že som bol súčasťou Zem spieva 2," zhodnotil.



Podľa Rezníka Zem spieva vtedy, keď na nej žijú ľudia, ktorí v nej majú svoje korene, svoje srdce, ktorí rozumejú jej hlasu. "Víťaz druhého ročníka folklórnej šou Martin Repáň a jeho široká rodina, ktorým v mene RTVS srdečne blahoželám, majú svoje srdiečka presne na tom správnom mieste. Aj preto je ich viacgeneračný vrúcny vzťah k folklóru najlepším dôkazom toho, že sme národ, ktorý si dokáže ctiť a rozvíjať tradície našich predkov," dodal generálny riaditeľ RTVS.