Aj napriek vládnej kríze sa ministri zídu na stredajšej schôdzi

Bratislava 14. marca (TASR) – Aj napriek vládnej kríze sa ministri zídu na 92. schôdzi. Obvyklé stredajšie zasadnutie nenarušila požiadavka vládnej strany Most-Híd na vypísanie predčasných parlamentných volieb, ktoré by mali byť reakciou na spoločenskú situáciu po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.



Stručnému programu, ktorý zverejnil Úrad vlády SR v utorok (13.3.) popoludní, dominuje návrh na odvolanie Viktora Stromčeka (Smer-SD) z funkcie štátneho tajomníka ministerstva dopravy a tiež z funkcie splnomocnenca vlády pre prípravu a realizáciu strategických parkov. Už dlhšie sa Stromček spomína ako nový generálny manažér strany Smer-SD. Na poste by mal vystriedať doterajšieho dlhoročného manažéra Jána Richtera.



Politická kríza prerušila avizovanú sériu 15 výjazdových rokovaní kabinetu, ktoré sa začali 26. februára v okrese Rimavská Sobota. Nepokračujú ani tento týždeň, vláda však zaradila do svojho programu návrh projektov Nitra – Európske mesto športu 2018, Banská Bystrica - Európske mesto športu 2017 a podporu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019. Podrobnosti v utorok neboli známe. Úrad vlády informoval, že materiály budú zverejnené dodatočne.



Vláda by v stredu mala prijať opatrenia na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody. Akčný plán vypracovalo ministerstvo životného prostredia pod vedením Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), realizáciu opatrení však bude mať na starosti do roku 2025 aj ministerstvo pôdohospodárstva.



Cieľom plánu je predchádzať suchu preventívnymi opatreniami a eliminovať negatívne dôsledky zmeny klímy. Envirorezort skonštatoval, že sucho je prierezová problematika a k dispozícii je široký výber sektorových stratégií, ktoré čiastočne tému riešia. Chýbal však dokument, ktorý by dostatočne zohľadňoval vzájomné synergie a medzisektorálne aspekty.