Vláda:Ak sa brexit odloží, jeden europoslanec SR vezme mandát neskôr

Bratislava 23. januára (TASR) - Ak bude Spojené kráľovstvo na začiatku volebného obdobia 2019 - 2024 členom Európskej únie (EÚ), jeden zo zvolených slovenských europoslancov sa až do termínu brexitu neujme svojho mandátu. Vyplýva to z novely, ktorú v stredu schválila vláda. Do parlamentu by podľa vlády mala ísť v skrátenom legislatívnom konaní. Slovensku má totiž po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ pripadnúť jedno z britských kresiel.



Podľa návrhu by sa mandátu neujal zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. "Pri rovnakom zostatku delenia neujme sa funkcie zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá získala menší počet hlasov. Ak je počet platných hlasov rovnaký, rozhodne žreb," spresnilo ministerstvo vnútra, ktoré novelu predložilo.



Novela je podľa neho reakciou na "mimoriadnu situáciu" súvisiacu s možným preložením termínu brexitu a s tým, že britský parlament v utorok 15. januára neschválil predbežnú dohodu o vystúpení Británie z EÚ. Meno kandidáta, ktorý sa zatiaľ funkcie neujme, oznámi štátna komisia predsedovi Národnej rady SR, ktorý ho spolu so zápisnicou o výsledku volieb odovzdá Európskemu parlamentu.



Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by sa mala časť zo 73 britských kresiel prerozdeliť medzi 14 krajín. Slovensko tak získa jeden mandát navyše a oproti súčasným 13 bude mať 14 poslancov. Zvyšných 46 postov zostane zmrazených pre prípad rozšírenia EÚ. Počet poslancov v europarlamente tak klesne zo 751 na 705.