Vláda bude rokovať o kandidatúre na sídlo európskej agentúry

Bratislava 20. februára (TASR) - Vláda sa bude v stredu zaoberať prípravami na získanie sídla Európskej agentúry práce (ELA), májovými voľbami do Európskeho parlamentu aj zmenami na urgentoch. Rokovania sa na pozvanie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zúčastnia aj zástupcovia nespokojných farmárov z celého Slovenska, ktorí v utorok (19. 2.) prišli na niekoľkodňový protest do Bratislavy.



Farmári budú mať možnosť prezentovať svoje požiadavky pred premiérom a ostatnými ministrami. Tí si následne podľa Pellegriniho môžu zo stretnutia vyvodiť "domáce úlohy". Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov na premiérove slová reagoval, že farmári pozvanie prijímajú.



O kandidatúre na získanie sídla ELA bude vládu informovať rezort práce. Štát už pripravil propagačný materiál o hlavnom meste, v ktorom by mala agentúra sídliť, taktiež bol vykonaný prieskum podpory kandidatúry Slovenska medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ). Ten ukázal, že Slovensko má veľkú šancu na zriadenie sídla ELA v Bratislave a medzi členskými štátmi je vnímané ako silný kandidát.



Ministri sa budú zaoberať aj zmenami siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí budú poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme druhého typu. Do tejto siete by mala pribudnúť Univerzitná nemocnicu Bratislava – Nemocnica Ružinov a Fakultná nemocnicu s poliklinikou Žilina.



Vláda by tiež mala v stredu odsúhlasiť Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019. Vyplýva z neho, že májové voľby na Slovensku by mali stáť takmer 10,2 milióna eur.