Vláda bude rokovať o Rade vlády SR pre politiku súdržnosti

Bratislava 13. marca (TASR) - Pracovno-sociálna oblasť, kontrola životných a pracovných podmienok na námornej lodi, ale i dĺžka trvania služby a čas odpočinku. Aj to sú zmeny, ktoré by mal upraviť návrh zákona o námornej plavbe z dielne Ministerstvo dopravy a výstavby SR, o ktorom bude v stredu rokovať vláda. Návrh má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie, a to transpozíciou smernice Rady EÚ.



Zriadiť Radu vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 až 2027, ktorá bude koordinačným, poradným a iniciatívnym orgánom vlády navrhuje materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podľa návrhu jej štatútu, činnosť Rady sa má týkať politiky súdržnosti, najmä využívania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, ako aj iných európskych a vnútroštátnych finančných mechanizmov súvisiacich s podporou politiky súdržnosti.



Vláda bude rokovať aj o motivácii k nákupu nízkoemisných vozidiel, ktoré možno podporovať výhodami. "Súčasná motivácia k nákupu vozidiel môže byť bez podstatných pomocných nákladov podporovaná výhodami, ako je napríklad odlíšiteľné označenie vozidiel, možnosť používania jazdných pruhov vyhradených pre verejnú dopravu či povolenie vstupu do nízkoemisných zón, alebo využívanie parkovísk určených pre užšiu skupinu užívateľov," priblížil rezort hospodárstva.



Na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na území podtatranského regiónu z júla 2018 by mala vláda v stredu vyčleniť pre Okresný úrad Poprad viac ako 315.372 eur. V tatranskom regióne bol vlani vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity v obciach Ždiar, Tatranská Javorina a v meste Vysoké Tatry.



Vládny kabinet zamestná v stredu aj Aktualizácia Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2019 – 2021. Podľa rezortu kultúry medzi najaktuálnejšie úlohy v procese obnovy audiovizuálneho dedičstva patrí nájdenie chýbajúcich priestorov depozitov a zabezpečenie nového dodávateľa laboratórneho spracovania filmových materiálov.