Vláda bude rokovať aj o novele zákona o cestnej premávke

Bratislava 19. júna (TASR) - Sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie sa na vodičov s nízkou praxou prináša návrh novely zákona o cestnej premávke. V stredu o ňom bude rokovať vláda. Ministri sa tiež majú vyjadriť k dvom poslaneckým návrhom a rozhodnúť o obnovení budov v správe a vlastníctve rezortov financií a spravodlivosti.



Novela zákona o cestnej premávke z dielne ministerstva vnútra navrhuje, aby ostalo povolené telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však má byť držanie mobilu v ruke. Okrem toho sa toto pravidlo má vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň majú ukladať pokuty.



Vláda má prerokovať aj návrh, aby mohli študenti stredných zdravotníckych škôl získať prax aj v inej ako fakultnej nemocnici. Do parlamentu ho predložili Peter Pamula a Štefan Zelník (obaja SNS). Tí si od toho sľubujú väčší záujem mladých o štúdium a lepšie geografické rozloženie zdravotníckeho odborného vzdelávania.



Ďalší poslanecký návrh hovorí o odmenách pre športovcov. Tí, ktorí z významných medzinárodných športových podujatí priniesli medailu a prispeli k budovaniu dobrého mena Slovenska v zahraničí, by mali dostávať príspevok za zásluhy v športovej oblasti. Odmenu by im mal zaručiť zákon o príspevku za zásluhy v športovej oblasti z dielne Mosta-Híd.



Ministri by mali v stredu rozhodnúť aj o obnove budov v správe a vlastníctve rezortov financií a spravodlivosti. Hovorí o nej Plán obnovy relevantných budov 2019 z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Obsahuje 22 budov ústredných orgánov štátnej správy s celkovou podlahovou plochou 53.368,7 štvorcového metra. Predpokladaný objem investícií na obnovu predstavuje viac než 15 miliónov eur.



Vláda by sa mala zaberať aj ochranou vtákov. Ministerstvo životného prostredia na rokovanie predkladá programy starostlivosti o tri chránené vtáčie územia. Tie predstavujú súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ uchovať vzácne druhy v lokalitách Poľana, Slovenský raj a Chočské vrchy. Do roku 2048 si vyžiadajú asi 7,6 milióna eur, časť z nich zaplatí Európska únia.