Vláda chce podporiť pastoráciu Rómov, cirkvám dala ponuku

Podľa premiéra spolu s ministrom práce a podpredsedom vlády pre investície chystajú ďalšie opatrenia, ktoré by mali motivovať Rómov hľadať si prácu, pretože, ako hovorí, mnohí pracovať chcú.

Ploské 3. októbra (TASR) – Vláda sa počas svojho stredajšieho výjazdového rokovania, na ktorom prijala Akčný plán rozvoja okresu Košice-okolie, venovala aj rómskej problematike. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa po zasadnutí vyjadril, že vláda chce podporiť pastoráciu Rómov.



Ako uviedol, stretol sa s bratislavským arcibiskupom – metropolitom Stanislavom Zvolenským a s generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Milošom Klátikom. „Rovnako budeme veľmi radi hovoriť aj s predstaviteľmi ďalších cirkví. Dali sme cirkvám ponuku, že ak vláde predložia program nejakej intenzívnejšej pastoračnej činnosti v našich osadách - to znamená, že ak naše cirkvi ponúknu vláde možnosť zvýšiť počet kňazov a iných ľudí, ktorí by mohli s touto komunitou pracovať, vláda je ochotná na ich zvýšenú aktivitu v jednotlivých rómskych osadách prispieť,“ povedal predseda vlády.



Verí, že by to mohlo pomôcť k zmene spôsobu ich života a opätovnému zaradeniu sa do spoločnosti. „Preto uvidíme, ako na túto ponuku zareagujú naše slovenské cirkvi. V prípade, že sa na vládu obrátia so zaujímavými projektmi, štát je pripravený navýšiť rozpočty našich cirkví - práve kvôli tomu, aby mohli navýšiť počet ľudí, ktorí sa budú venovať vyslovene našim rómskym komunitám,“ uviedol Pellegrini.



Podľa premiéra spolu s ministrom práce a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu chystajú ďalšie opatrenia, ktoré by mali motivovať Rómov hľadať si prácu, pretože, ako hovorí, mnohí pracovať chcú. „Zároveň budeme pripravovať opatrenia, ktoré budú motivovať firmy a zamestnávateľov, aby zamestnali Rómov a naučili ich pracovným návykom,“ uzavrel.