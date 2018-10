Vláda sa pozrie na zastropovanie dôchodkového veku aj Vojenskú políciu

Okrem toho budú ministri SR hovoriť aj o aktualizovanej stratégii adaptácie SR na zmenu klímy.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, ale aj nové úlohy pre Vojenskú políciu majú na stole ministri v rámci stredajšieho 124. zasadnutia kabinetu. Okrem toho bude vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) hovoriť aj o aktualizovanej stratégii adaptácie SR na zmenu klímy.



Zmenu Ústavy SR s cieľom zastropovať dôchodkový vek na úrovni 64 rokov vypracovali poslanci za Smer-SD. Novela sa aktuálne nachádza v parlamente v druhom čítaní a v tejto fáze legislatívneho procesu sa k návrhu musí vyjadriť aj vláda. Na definitívne schválenie však najsilnejšia strana potrebuje ústavnú väčšinu, teda aj hlasy opozície.



Poslanci Smeru-SD navrhujú dať do ústavy formuláciu, že "vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe". Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť Ústavou SR garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde.



Zásadné pripomienky k návrhu mala Národná banka Slovenska, ktorá nesúhlasí, aby sa ústavne upravil dôchodkový vek. Takúto úpravu považuje za nesystémovú, nesprávnu až škodlivú. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zase žiada, aby boli vyčíslené vplyvy tohto návrhu na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, hospodárenie Sociálnej poisťovne.



V druhom čítaní je aj poslanecká novela geologického zákona z dielne Mosta-Híd. Cieľom právnej normy je, aby ministerstvo životného prostredia mohlo zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia, ak ložisko vyhradeného nerastu nebude možné v budúcnosti využívať. A tiež vtedy, ak by bolo určenie prieskumného územia v rozpore s verejným záujmom. Po novom by si envirorezort mohol vyžiadať podklady týkajúce sa možného budúceho využitia ložiska, alebo ak sú na to závažné dôvody verejného záujmu. A aj na základe toho by potom rozhodovalo o návrhu na určenie prieskumného územia.



S novelou zákona o Vojenskej polícii prichádza na vládu minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Právnou normou chce dosiahnuť, aby úlohou Vojenskej polície bola aj ochrana lietadiel vo vojenských službách, riadenie premávky vozidiel zahraničných ozbrojených síl na území SR a plnenie úloh na základe medzinárodných zmlúv.



"V nadväznosti na nové úlohy Vojenskej polície sa rozširujú oprávnenia vojenského policajta pri zaisťovaní ochrany vojenskej leteckej dopravy a chráneného vojenského objektu. Zároveň sa rozširujú donucovacie prostriedky a upravuje sa ich použitie. Z aplikačnej praxe vyplynula v súvislosti so zabezpečením obrany a bezpečnosti štátu potreba zakázať vstup do chránených vojenských objektov a ustanoviť sankcie za porušenie tohto zákazu," ozrejmil rezort.



Šéf rezortu obrany predkladá na rokovanie vlády aj návrh toho, ako by naše ozbrojené sily mali vyzerať ku koncu roka 2019. Materiál hovorí o celkových početných stavoch vojakov a zamestnancov a počtoch hlavných druhov vojenských zbraní, o vojenských zbraňových systémoch a bojovej technike v ozbrojených silách a o rozmiestnení zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl.