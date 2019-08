Ministri sa v stredu opäť stretnú po letnej prestávke

Na prvom rokovaní vlády po letnej prestávke by mali ministri rokovať aj o návrhu novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností.

Bratislava 18. augusta (TASR) – Ministri sa po letnej prestávke zídu na rokovaní vlády opäť v stredu 21. augusta. TASR to potvrdila hovorkyňa predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) Patrícia Macíková.



Sociálni pracovníci v špecializovaných odboroch majú získať viac času na absolvovanie akreditovaného vzdelávania. Vláda sa bude v stredu zaoberať novelou o sociálnej práci z dielne koaličných poslancov. Platná legislatíva stanovuje, že každý sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, musí do konca roka 2020 absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie.



Ak si túto povinnosť nesplní, nemôže naďalej vykonávať túto činnosť. Poslanci preto navrhujú, aby sa predĺžilo obdobie na splnenie tejto podmienky z 31. decembra 2020 na 31. decembra 2022.



Vládny kabinet sa bude zaoberať aj druhou koaličnou novelou o nelegálnej práci. Výnimka pri nelegálnej práci sa má rozšíriť aj na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, ak pre ňu vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tohto spoločníka, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26. roka veku.



V súčasnosti sa výnimka z nelegálneho zamestnávania vzťahuje výlučne na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, a na jeho rodinných príslušníkov.



Vláda by sa mala zaoberať aj návrhom zákona o autoškolách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zrušiť by sa podľa materiálu mal minimálny vek inštruktora autoškoly. Zaviesť sa má zároveň povinné pravidelné doškoľovanie inštruktorov či inštitút skúšobného komisára.



Na programe je aj návrh Národného protikorupčného programu SR a koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020.



Na prvom rokovaní vlády po letnej prestávke by mali ministri rokovať aj o návrhu novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorou sa má upraviť právny predpis platný od roku 1949.



"Požiadame o zaradenie materiálu do programu stredajšieho rokovania,” potvrdil pre TASR Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry. V rámci medzirezortného pripomienkového konania prišlo k návrhu zákona 75 pripomienok, z toho 15 zásadných.



"Na rokovanie vlády bude predložený bez rozporu s povinne pripomienkujúcimi subjektmi. Z 15 zásadných pripomienok bolo akceptovaných osem. Zvyšných sedem pripomienok označených ako zásadné, boli vznesené subjektmi, ktoré nie sú povinne pripomienkujúce. Spôsob ich vyhodnotenia je uvedený v príslušnej časti materiálu,” dodal Čorba.