Vláda na zabezpečenie účasti SR na OH a PH vyčlenila 3.441.000 eur

Bratislava 3. júla (TASR) – Na zabezpečenie účasti športovej reprezentácie Slovenska na Hrách 32. olympiády a 16. paraolympijských hrách v Tokiu 2020 vyčlenila vláda na svojom poslednom rokovaní pred letnou prestávkou finančný balík vo výške 3.441.000 eur. Suma 1.021.000 eur má byť zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy presunutá na účet rezortu školstva do 31. júla, zvyšných 2.420.000 eur do 31. januára 2020.



Olympijské hry (OH) v Tokiu sa uskutočnia od 24. júla do 9. augusta 2020. V programe hier je historicky najväčší počet súťaží - 339 v 50 športových odvetviach. "Predpokladá sa, že slovenskí športovci budú mať zastúpenie asi v tretine športových odvetví uvedených v programe OH 2020. Základnou podmienkou účasti je splnenie kvalifikačných kritérií Medzinárodného olympijského výboru a medzinárodných športových federácií," uvádza sa v predloženom materiáli z dielne rezortu školstva. Kvalifikačný proces sa už uskutočňuje a ukončený bude koncom júna 2020.



Slovenskú výpravu by mohlo tvoriť do 60 športovcov v individuálnych športoch a približne rovnaký počet členov ich sprievodu (tréneri, lekári, maséri a vedenie výpravy). Teoretickú možnosť kvalifikovať sa na OH 2020 majú aj kolektívne športy, z nich najväčšiu šancu má dvojica žien v plážovom volejbale.



Celkové predpokladané výdavky na zabezpečenie účasti výpravy SR na OH 2020 sú vo výške 2.704.000.eur. Podiel Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) na ich krytí je 575.000 eur.



Paraolympijské hry (PH) v roku 2020 sa uskutočnia od 25. augusta do 6. septembra 2020 v Tokiu. Do programu je zaradených 22 športov. "Na základe dosiahnutých výsledkov na najvýznamnejších podujatiach (majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta) v roku 2018 možno konštatovať, že slovenskí paralympionici majú šance získať miestenky v 11 z celkového počtu 22 zaradených športov do programu PH 2020," uvádza sa v predloženom materiáli s tým, že v súčasnosti je už zrejmé, že nebudeme mať zastúpenie v žiadnom z kolektívnych športov. Naopak, v individuálnych športoch očakávame pridelenie miesteniek na štart tímov v boccii, stolnom tenise, tenise, paradrezúre a lukostreľbe. "Na základe dosiahnutých umiestnení na významných podujatiach je do tímu PH Tokio 2020 predbežne navrhnutých 46 športovcov a 55 členov realizačného tímu vrátane dvoch koní na súťaže v paradrezúre," píše sa v materiáli.



Celkové predpokladané výdavky na zabezpečenie účasti výpravy SR na PH 2020 sú vo výške 1.442.000 eur. Táto suma zahŕňa najmä náklady na oblečenie členov výpravy, dopravu, refundácie služieb lekárov, masérov a fyzioterapeutov a náklady na športovcov. Podiel Slovenského paraolympijského výboru na ich krytí je 130.000 eur.



Za výsledky na OH a PH 2020 budú ocenení športovci v individuálnych športoch, ktorí získajú umiestnenie do ôsmeho miesta, a družstvá v kolektívnych športoch za umiestnenie do šiesteho miesta.