Návštevou okresu Gelnica dokončí vláda výjazd na východné Slovensko

Bratislava 5. apríla (TASR) – Vláda pokračuje v dvojdňovom výjazde na východné Slovensko. Po okrese Sabinov v Prešovskom kraji navštívi v štvrtok Košický kraj a okres Gelnica. Výjazdové rokovania vlády sú venované akčným plánom, ktorých cieľom je podpora najmenej rozvinutých regiónov.Kabinet zasadne predpoludním v budove Obecného úradu Prakovce. Prítomný bude i predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, viacerí primátori a starostovia okresu, prednostovia okresných úradov Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Košíc, ako aj ďalší predstavitelia regiónu. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa po zasadnutí vlády napoludnie stretne so starostami z regiónu.Podobne ako pre okres Sabinov aj pre okres Gelnica vyčlení vláda zo svojej rezervy milión eur. Okresu bude v súlade s jeho akčným plánom rozvoja na roky 2018 až 2022 poskytnutý aj regionálny príspevok vo výške 2,105 milióna eur.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) dostane úlohu zabezpečiť pokračovanie realizácie národného projektu Cesta na trh práce s cieľom podpory zvyšovania zamestnanosti v okresoch, ktoré boli zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov po 1. januári 2017. Ministerka školstva Martina Lubyová (nominatka SNS) by mala pripraviť opatrenia pre podporu získania nižšieho stredného vzdelania.Dotácie budú rozdelené na menšie projekty pre 20 samospráv, financie sa ujdú aj Hokejovému klubu Slovan v Gelnici, Súkromnej základnej umeleckej škole v Prakovciach a miestnym cirkvám. Najviac – 120.000 eur získa mesto Gelnica na rekonštrukciu miestnej komunikácie a rekonštrukciu zimného štadióna. Po 80.000 eur dostane obec Helcmanovce (rekonštrukcia chodníkov), mesto Margecany (rekonštrukcia mosta cez miestny potok) a obec Žakarovce (rekonštrukcia miestnych komunikácií).