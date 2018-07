Vláda pokračuje vo výjazdových rokovaniach, zasadať bude v Bardejove

Venovať sa bude akčnému plánu rozvoja tohto regiónu. Ide o ďalší výjazd do najmenej rozvinutých regiónov Slovenska, v utorok zasadala v Medzilaborciach.

Bratislava 4. júla (TASR) – So šnúrou výjazdových rokovaní pokračuje vláda v stredu v Bardejove. Venovať sa bude akčnému plánu rozvoja tohto regiónu. Ide o ďalší výjazd do najmenej rozvinutých regiónov Slovenska, v utorok (3.7.) zasadala v Medzilaborciach.



Vládny kabinet bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 3.765.000 eur. Najviac financií - 190.000 eur, má smerovať na revitalizáciu detského ihriska na brehu rieky Topľa v Bardejove. Finančné prostriedky pôjdu napríklad aj na rekonštrukciu miestnych komunikácií, obnovu obecných úradov či striech.



Pred rokovaním sa ministri stretnú so starostami regiónu. Popoludní je naplánované prestrihnutie pásky na novom moste v obci Dlhá Lúka pri Bardejove.



S výjazdovými rokovaniami v tomto roku začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese. Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil o mesiac – 3. mája, vláda zasadla v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov. Koncom mája sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády na juhu stredného Slovenska, 30. mája vo Fiľakove a o deň neskôr vo Veľkom Krtíši. V utorok ministri rokovali v Medzilaborciach.