Vláda pokračuje vo výjazdových rokovaniach, zasadať bude v Ploskom

Vládny kabinet bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 1.000.000 eur do konca tohto roka.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Vláda pokračuje vo výjazdových rokovaniach v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska, v stredu bude zasadať v obci Ploské v okrese Košice-okolie. Venovať sa bude akčnému plánu rozvoja tohto regiónu.



Vládny kabinet bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 1.000.000 eur do konca tohto roka. Rozhodovať bude aj o tom, či do 31. decembra 2022 poskytne okresu Košice-okolie príspevok vo výške 4,75 milióna eur, pričom ide o finančné prostriedky na roky 2018-2022 určené pre tento región.



Najviac financií, a to po 50.000 eur, má ísť na výstavbu detského ihriska v obci Čaňa, rekonštrukciu miestnych komunikácií v obciach Háj a Perín-Chym a rekonštrukciu obecných bytov v Turni nad Bodvou. Financie pôjdu napríklad aj na dostavbu nového kostola, nákup polohovateľných postelí, rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizačných rozvodov v materskej školy, výstavbu križovatky či obnovu kultúrneho domu.



S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese. Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil 3. mája, vláda zasadla v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov. Koncom mája (30.5.) sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády na juhu stredného Slovenska, vo Fiľakove, o deň neskôr vo Veľkom Krtíši. Ministri rokovali aj 3. júla v Medzilaborciach a o deň neskôr v Bardejove. Posledné zasadnutie vlády v rámci výjazdov do najmenej rozvinutých regiónov bolo 18. septembra vo Svidníku.



Vládny kabinet by mal vo štvrtok 4. októbra zasadať aj v Sobranciach.