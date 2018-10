Vláda pokračuje vo výjazdových zasadnutiach v regiónoch

Rokovať bude v Rožňave.

Bratislava 24. októbra (TASR) - Vládny kabinet bude v stredu (24.10.) pokračovať vo výjazdových rokovaniach v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Vláda zasadne v Rožňave a venovať sa bude priebežnej informácii o realizácii akčného plánu tohto regiónu.



Kabinet bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 30. decembra tohto roku. Najviac financií – 250.000 eur má ísť na rekonštrukciu časti chodníka na Námestí baníkov v Rožňave. Toto mesto by malo dostať aj 50.000 eur na úpravu priestranstva pred Fontánou pri baníckych kahancoch a 15.000 eur na rekonštrukciu oplotenia školského ihriska Základnej školy Juraja Hronca. Vláda by mala odsúhlasiť aj finančný príspevok vo výške 30.000 eur pre obec Slavošovce na rekonštrukciu javiska, sociálnych zariadení a vybavenie sály kultúrneho domu.



Financie pôjdu napríklad aj na výstavbu chodníkov a obnovu obecných komunikácií, rekonštrukciu domu smútkov, obnovu korýt potokov v obciach Silická Brezová a Hrušov, výmenu strešných krytín či obnovu budovy baníckej histórie v obci Drnava. Na rekonštrukciu chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty v obci Gočovo by mal vládny kabinet vyčleniť 35.000 eur.



S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 26. februára, kedy navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese. Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil 3. mája, vláda zasadala v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov. Koncom mája (30.5.) sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády na juhu stredného Slovenska, vo Fiľakove, o deň neskôr vo Veľkom Krtíši. Ministri rokovali 3. júla v Medzilaborciach a o deň neskôr v Bardejove.



Po letnej prestávke zasadala vláda 18. septembra vo Svidníku. Ďalšia dvojica výjazdových rokovaní bola 3. októbra v obci Ploské v okrese Košice-okolie. O deň neskôr mala vláda zasadnúť v Sobranciach. Presunula sa však do neďalekej obce Lekárovce, ktorou sa prehnala 3. októbra veterná smršť. Doteraz posledné rokovanie v regióne sa uskutočnilo v utorok 23. októbra v Kežmarku.