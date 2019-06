Vláda pre okres Stropkov rozdelila takmer 1,2 milióna eur

Pôvodne malo ísť o jeden milión eur, túto sumu však počas rokovania kabinet zvýšil.

Stropkov 25. júna (TASR) – Vláda SR počas utorkového výjazdového rokovania v Stropkove rozdelila pre mesto a obce takmer 1,2 milióna eur. Pôvodne malo ísť o jeden milión eur, túto sumu však počas rokovania kabinet zvýšil. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Stropkov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené majú byť do 31. augusta.



"Došlo k rozdeleniu finančných prostriedkov v objeme 1.178.000 eur. Okrem prostriedkov, ktoré sú určené pre obce, mestá, občianske združenia a niektoré cirkvi, boli doplnené finančné prostriedky na rekonštrukciu priestorov Múzea Tokajíckej tragédie v obci Tokajík, na rekonštrukciu a následné sprístupnenie veže sanktuária farského kostola v Stropkove. Potom boli zvýšené finančné prostriedky aj pre mesto Stropkov na zakúpenie externých defibrilátorov. Bola to vyslovene požiadavka mesta, ale aj podpora pravoslávnej cirkvi vo Vyšnej Olšave, kde sa stavia pravoslávny chrám alebo havarijný stav kuchyne v Základnej škole s materskou školou v Bukovciach," uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Najviac financií z miliónového balíka ide pre mesto Stropkov. Po 100.000 eur by malo ísť na výmenu technológie na zimnom štadióne, vybudovanie príjazdovej komunikácie do Hnedého priemyselného parku a na vybudovanie novej miestnej komunikácie spájajúcej ulice Nový riadok a Akad. Pavlova.



Vláda tiež schválila financie na obstaranie zariadenia obecnej a školskej kuchyne v obci Breznica. Na tento zámer je vyčlenených 32.000 eur. Obec Bukovce na obstaranie konvektomatov a umývačky riadu pre základnú a materskú školu získala 30.000 eur, obec Miňovce získala 25.000 eur na výmenu strechy na budove obecného úradu.



Kabinet vyčlenil aj financie pre viacero obcí na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií či na rekonštrukciu kultúrnych domov. Finančnú pomoc dostali aj viaceré cirkvi a športové zväzy a kluby.