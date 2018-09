Vláda prerokuje balík finančných zákonov aj zmenu výberu prezidenta PZ

Kým pôvodný návrh počítal so sedemročným funkčným obdobím šéfa polície, v novom ministerka navrhuje štyri roky a možnosť opätovného vymenovania.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Nový zákon o hazardných hrách, zmeny v oblasti daní či nové pravidlá pre colníkov a daniarov v novom zákone o finančnej správe. Aj o týchto právnych normách z dielne Ministerstva financií (MF) SR bude v stredu rokovať vládny kabinet.



Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sa zase opäť pokúsi presadiť zmeny v zákone o Policajnom zbore, ktorým sa majú zmeniť pravidlá výberu policajného prezidenta. Kým pôvodný návrh počítal so sedemročným funkčným obdobím šéfa polície, v novom ministerka navrhuje štyri roky a možnosť opätovného vymenovania. Práve funkčné obdobie policajného prezidenta spôsobilo odklad návrhu, ministerka ho predkladala už pred niekoľkými týždňami.



Prioritou pri regulácii v oblasti hazardných hier je z hľadiska rezortu financií zvýšenie ochrany hráčov. Dôjsť by malo aj k demonopolizácii časti portfólia hier Tiposu, pričom lotérie ostanú naďalej výhradne v jeho pôsobnosti.



Od júla budúceho roka by malo dôjsť k úprave kompetencií orgánov finančnej správy tak, aby fungovali nie podľa troch kompetenčných zákonov, ako tomu bolo doteraz, ale podľa jedného zákona o finančnej správe. Nová právna norma zavádza jednotné pravidlá pre colníkov a štátnych zamestnancov.



Trojica daňových zákonov prináša zmeny najmä v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice, dane z pridanej hodnoty (DPH) či spotrebných daní.



Vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, opatrenia smerujúce k predchádzaniu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe a zabezpečenie účinnejšej kontroly v tejto oblasti má priniesť novela zákona o cestnej doprave, ktorú na rokovanie vlády predkladá rezort dopravy.