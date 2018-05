Vláda prerokuje zmeny v stavebnom sporení či nákup húfnic pre armádu

Ministri sa budú venovať aj problematike posudzovania možných nových drog.

Bratislava 23. mája (TASR) - Stavebné sporenie dostane novú podobu. Po novom má byť štátna podpora poskytovaná účelnejšie, efektívnejšie a adresnejšie. Počíta s tým novela zákona, ktorú na stredajšie rokovanie vlády predkladá Ministerstvo financií (MF) SR.



Návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR na vyslovenie nedôvery ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nominantka SNS) považuje kabinet za vytĺkanie politického kapitálu. S návrhom na jej odvolanie, o ktorom bude parlament rokovať vo štvrtok (24.5.), preto nesúhlasí. Konštatuje to v stanovisku, ktoré v stredu rovnako prerokuje vláda.



Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) zase predkladá kabinetu na schválenie nákup 25 kusov samohybných kanónových húfnic Zuzana 2, ktoré majú byť dodané cez štátnu akciovú spoločnosť Konštrukta Defence. Náklady na realizáciu a dodávky tohto zbraňového systému by v rokoch 2018 až 2022 nemali prekročiť plánovaný finančný limit 175 miliónov eur s DPH.



Výber slovenských kandidátov na posty európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora bude mať na starosti Generálna prokuratúra SR. Predpokladá to návrh zákona o zastúpení Slovenskej republiky v orgánoch Európskej prokuratúry, ktorý na rokovanie vlády predkladá ministerstvo spravodlivosti.



Vo vznikajúcej Európskej prokuratúre, ktorá má zabezpečiť efektívnejšie trestné stíhanie trestných činov spojených s podvodmi proti finančným záujmom Európskej únie, bude mať svojich zástupcov aj Slovensko. Na centrálnej úrovni obsadí post jedného z európskych prokurátorov, ktorí budú zástupcami hlavného európskeho prokurátora. V každom členskom štáte EÚ by mali podľa predpokladu pôsobiť najmenej dvaja európski delegovaní prokurátori.



Ministri sa budú venovať aj problematike posudzovania možných nových drog. Rezort zdravotníctva navrhuje zrušiť šesťročnú lehotu, ktorú odborníci majú na posúdenie látok, ktoré môžu byť novými drogami. Budú mať tak na takýto krok viac času. Ako poukázalo ministerstvo, na Slovensku nie je referenčné laboratórium, ktoré by sa komplexne zaoberalo skúmaním drog. Zmenu prináša novela zákona o omamných a psychotropných látkach.