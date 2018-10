VIDEO: Vláda rozdelila pre okres Košice-okolie milión eur

Vláda zároveň schválila akčný plán okresu Košice-okolie, na základe ktorého tam má do roku 2022 vzniknúť celkovo 822 pracovných miest.

Ploské 3. októbra (TASR) - Vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) rozdelila počas svojho utorkového výjazdového rokovania v obci Ploské v okrese Košice-okolie milión eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Košice-okolie, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.



"Vláda rozdelila tak, ako to robí vždy, milión eur, aby odľahčila rozpočty jednotlivých obcí z tohto regiónu, aby sa tak mohli venovať zo svojich rozpočtov iným prioritám. Samozrejme, primárne prevažujú rekonštrukcie obecných budov, obecného majetku, rekonštrukcie cestnej infraštruktúry, teda všetko veci, ktoré by mali zvýšiť kvalitu života občanov v tomto regióne," uviedol Pellegrini.



Najviac financií, a to po 50.000 eur, má ísť na výstavbu detského ihriska v obci Čaňa, rekonštrukciu miestnych komunikácií v obciach Háj a Perín-Chym a rekonštrukciu obecných bytov v Turni nad Bodvou.







Obec Košické Olšany dostane na výstavbu chodníka od križovatky smerom na Rozhanovce 40.000 eur. Na dostavbu domu smútku a vybudovanie oddychovej zóny v ústí Zádielskej doliny vláda schválila obci Zádiel 20.000 eur a mesto Medzev získalo na vybudovanie priestoru pre aktívne stretávanie generácií na Sídlisku Mladosť 32.000 eur. Občianske združenie Zachráňme hrad Slanec dostane 5000 eur na vytvorenie oddychovej zóny na hrade, úpravu prístupového chodníka, osadenie zábradlia altánku a ohniska na nádvorí hradu.



Financie pôjdu napríklad aj na dostavbu nového kostola, nákup polohovateľných postelí, rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizačných rozvodov v materskej školy, výstavbu križovatky či obnovu kultúrneho domu.



"Každá obec má viac tých problémov a máme ich aj my, ale tým, že je 112 obcí a dve mestá v okrese Košice-okolie, tak nemôžeme mať veľké oči, pretože je potrebné aspoň vo väčšej miere viacerým obciam prispieť, a preto sme túto žiadosť smerovali na havarijný stav našich zvodov, ktoré nám robia šarapatu. Zateká nám do kultúrneho domu, kde je aj materská škola a obecný úrad. Vzhľadom tomu, že naša obec sa skladá z dvoch častí, z obcí Ploské a Ortáše, má tri cintoríny a dva kultúrne domy, preto aj dotáciu sme rozdelili," uviedol starosta obce Ploské František Petro (Smer-SD).



Od vlády na spomínaný účel získali 11.700 eur. Rovnako vláda prispela i Rímskokatolíckej farnosti svätého Michala v Ploskom na rekonštrukciu fasády kostola sumou 12.000 eur.



