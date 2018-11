Vláda sa bude zaoberať dávkami v hmotnej núdzi

Vládny kabinet sa bude zaoberať aj obchodnými vzťahmi medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín, ktoré by mali byť po novom férovejšie a vyváženejšie.

Bratislava/Skalica 6. novembra (TASR) - Posudzovanie žiadateľov o dávky v hmotnej núdzi by sa malo v niektorých prípadoch upraviť. Taktiež sa má zvýšiť od budúceho roka dávka v hmotnej núdzi či aktivačný príspevok. O novele zákona z dielne rezortu práce bude v utorok rozhodovať vláda počas slávnostného zasadnutia v Skalici pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa.



Viaceré navrhované zmeny majú podľa rezortu práce prispieť k tomu, aby sa dávky v hmotnej núdzi nezneužívali. Rezort práce navrhuje zvýšiť dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa o päť percent.



Vláda bude rozhodovať v Skalici aj o tom, či sa rok 2020 stane Rokom slovenského divadla. V tomto roku si Slovensko pripomenie 100. výročie vzniku Slovenského národného divadla, čo znamenalo aj začiatok dejín slovenského profesionálneho divadla. Významným je aj 22. august 1830, odkedy sa datuje vznik ochotníckeho divadla na Slovensku a zároveň začiatok novodobých divadelných dejín.



Vládny kabinet sa bude zaoberať aj obchodnými vzťahmi medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín, ktoré by mali byť po novom férovejšie a vyváženejšie. Takýto cieľ má návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý na rokovanie vlády predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nová právna úprava má priniesť elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.



Koordinovaný a komplexný systém, ktorý by mal pomôcť znižovať trestnú činnosť obchodovania s ľuďmi, je cieľom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 - 2023. Program má podľa rezortu vnútra podporovať aj rozvoj spolupráce všetkých subjektov zaoberajúcich sa prevenciou alebo riešením obchodovania s ľuďmi, napríklad ministerstiev, polície a poskytovateľov pomoci obetiam.