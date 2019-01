Vláda schválila návrh opatrení proti korupcii

Súčasťou opatrení je aj povinnosť predsedníčky Súdnej rady SR predložiť súdnej rade návrh na vypracovanie interpretačných pravidiel k zásadám sudcovskej etiky.

Bratislava 23. januára (TASR) - Predseda Národnej rady SR by mal vypracovať etický kódex poslanca a pripraviť novelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá zefektívni kontrolu majetkových priznaní poslancov. Vyplýva to z návrhu opatrení po odporúčaniach prijatých Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) pre SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Zo schválených opatrení tiež vyplýva, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) má do konca marca zanalyzovať, či je výška zákonnej hranice pre priznávanie darov prijatých mimo výkonu funkcie sudcu alebo prokurátora primeraná a predložiť výsledky analýzy s návrhom riešení. Má tak urobiť v súčinnosti so Súdnou radou SR a generálnym prokurátorom SR.



Gál má tiež zabezpečiť, aby sa sudcovia a justiční čakatelia pravidelne vzdelávali o obsahu Zásad sudcovskej etiky prostredníctvom Justičnej akadémie.



Súčasťou opatrení je aj povinnosť predsedníčky Súdnej rady SR predložiť súdnej rade návrh na vypracovanie interpretačných pravidiel k zásadám sudcovskej etiky. Má tiež zvážiť významné zníženie hranice 50.000 eur pre automatické preverovanie nárastu majetku sudcov.



Dôsledne zisťovať hodnotu majetku uvádzaného v majetkových priznaniach prokurátorov by malo byť podľa prijatých opatrení úlohou generálneho prokurátora SR.



Slovensko bolo doteraz hodnotené Skupinou štátov proti korupcii (GRECO) v rámci štyroch kôl v decembri 2000, v marci 2004, vo februári 2008 a v októbri 2013. Posledné hodnotenie vo štvrtom kole bolo zamerané na prevenciu korupcie vo vzťahu k poslancom, sudcom a prokurátorom.



Pre ukončenie štvrtého kola hodnotenia je potrebné uspokojivo splniť celkovo 11 zo 16 odporúčaní. Avšak aj v prípade úplného splnenia odporúčaní vo vzťahu k sudcom a prokurátorom hodnotiaci proces nebude možné uzavrieť bez plnenia odporúčaní vo vzťahu k poslancom, a to ani v prípade dosiahnutia hranice 11 splnených odporúčaní.