Vláda schválila pre Okresný úrad v Poprade vyše 315.372 eur

Bratislava 13. marca (TASR) – Na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na území podtatranského regiónu z júla 2018 vyčlenila vláda na svojom stredajšom rokovaní pre Okresný úrad Poprad viac ako 315.372 eur.



V tatranskom regióne bol vlani vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity v obciach Ždiar, Tatranská Javorina a v meste Vysoké Tatry. Na základe kritického stavu mosta na ceste I/66 v obci Tatranská Javorina časť Podspády hrozilo ohrozenie života, zdravia a majetku.



V tom čase boli problematické aj ďalšie mosty, obmedzené a nepriechodné boli aj niektoré tatranské chodníky v smere od Rainerovej chaty na Tatranskú magistrálu a Malú a Veľkú studenú dolinu po Skalnaté pleso. Strhnutý bol aj most Studenovodským potokom a poškodené mosty boli aj v Tichej a Kôprovej doline. Ako vyplýva z materiálu rezortu vnútra, v súvislosti s mimoriadnou situáciou zasadal krízový štáb Okresného úradu Poprad sedemkrát.



Problémom v podtatranskom regióne bola vlani aj dodávka pitnej vody, a to najmä v obciach Ždiar a Tatranská Javorina.