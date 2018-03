Vláda si musí na vyslovenie dôvery počkať do budúceho týždňa

Prečítajte si aj: VIDEO: Premiér Pellegrini žiada dôveru pre svoju vládu



Bratislava 23. marca (TASR) - Hlasovanie o dôvere vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) sa presúva na budúci týždeň. Dôvodom je veľký záujem opozičných poslancov zapojiť sa do diskusie. Rokovanie bude pokračovať v pondelok (26.3.) ráno.Písomne prihlásených ostáva ešte 34 členov snemovne, na začiatku ich bolo 39. Z koalície sa okrem faktických poznámok do debaty neprihlásil zatiaľ nikto. Možnosť vystúpiť nevyužili ani ministri. Po vystúpení písomne prihlásených bude ešte možnosť zapojiť sa ústne.Premiér v prejave označil štvrtkové (22.3.) menovanie svojho kabinetu za míľnik, ktorý by mal opäť nastoliť stabilitu a obrátiť pozornosť na skutočné problémy ľudí.deklaroval Pellegrini.Uplynulý mesiac podľa jeho slov vojde do dejín ako jeden zo zlomových okamihov.priznal.Premiér preto apeloval, aby sme nechali pracovať políciu.poznamenal.Podľa Pellegriniho ľudia prišli na námestia slobodne vyjadriť svoj názor.myslí si. Predseda vlády zdôraznil, že jasná väčšina NR SR sa hlási k dokončeniu práce súčasnej koalície, ktorá vzišla z demokratických volieb.Opoziční poslanci v rozprave vládu kritizujú. Vidia v nej totiž len kozmetickú a marketingovú úpravu pôvodného kabinetu Roberta Fica (Smer-SD), od ktorého prevzali aj vládny program. Ministrom neveria a pripomínajú im ich kauzy. Prítomní členovia vlády zatiaľ na ich otázky neodpovedajú. SaS, OĽaNO a Sme rodina preto za dôveru nezahlasujú. Zároveň pozývali ľudí, aby podvečer opäť vyšli do ulíc.Vláda Petra Pellegriniho získa dôveru, ak jej program podporí nadpolovičná väčšina prítomných členov snemovne. Už skôr však písomne deklarovalo podporu 79 poslancov.