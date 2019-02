R. Raši uviedol, že v okrese Stará Ľubovňa síce nie je vysoká miera nezamestnanosti, mnoho tamojších ľudí však pracuje mimo regiónu.

Stará Ľubovňa 28. februára (TASR) – Vláda SR bude mať v Starej Ľubovni ďalšie výjazdové rokovanie. Po stretnutí s primátorom mesta Ľubošom Tomkom to potvrdil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.



„V súčasnosti je projekt tzv. najmenej rozvinutých okresov, v ktorých sa konajú výjazdové rokovania vlády. Sú to okresy, kde priemerná miera nezamestnanosti je vyššia ako 1,5 násobok nezamestnanosti štátu. Okres Stará Ľubovňa do tohto zoznamu síce nepatrí, ale je takýmito okresmi obkolesený, mám na mysli Kežmarok, Sabinov a Bardejov. Takže problémy sú také isté, ako majú najmenej rozvinuté regióny,“ zdôvodnil Raši.



Dodal, že v okrese Stará Ľubovňa síce nie je vysoká miera nezamestnanosti, mnoho tamojších ľudí však pracuje mimo regiónu. Cieľom výjazdového rokovania vlády SR, ktoré by sa mohlo uskutočniť už v 2. polroku 2019, bude podľa Rašiho riešiť problémy, ktoré si sami v okrese zadefinujú, a ktoré by sa mohli za pomoci vlády aj konkrétne riešiť. „Teraz budú mať zástupcovia okresu aj mesta čas rozmýšľať o tom, čo ich najviac trápi z hľadiska zamestnanosti, hospodárstva, dopravnej a zdravotnej situácie. Cieľom bude zastabilizovať život ľudí v mestách a obciach v tomto okrese,“ dodal Raši.