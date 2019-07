Vláda uvoľnila na podporu rozvoja športu 21,2 milióna eur

Financie budú vyčlenené aj pre SZĽH, ktorý si určil dve priority. Ide o rozšírenie, skvalitnenie a obnovu hokejovej infraštruktúry a výchovu hokejistov 21. storočia.

Bratislava 3. júla (TASR) – Sumu 21,2 milióna eur v stredu uvoľnila vláda na svojom rokovaní na podporu rozvoja športu. Financie budú smerovať na rekonštrukciu areálov vodného slalomu v Bratislave - Čunove a v Liptovskom Mikuláši, Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) či pre Slovenský futbalový zväz (SFZ).



Areál Divoká Voda v Bratislave - Čunove bol ako súčasť Vodného diela Gabčíkovo postavený a uvedený do prevádzky v roku 1996. Podľa predkladaného materiálu je nevyhnutná rekonštrukcia športových tratí a postupná komplexná revitalizácia areálu po viac ako 20 rokoch jeho užívania. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po rokovaní vlády poznamenal, že kanál v Čunove nevyhovuje požiadavkám, ktoré majú medzinárodné federácie. Obnova čaká aj Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši, uvedený do prevádzky v roku 1978. Na ich obnovu je vyčlenených päť miliónov eur.







Financie budú vyčlenené aj pre Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý si určil dve priority. Ide o rozšírenie, skvalitnenie a obnovu hokejovej infraštruktúry a výchovu hokejistov 21. storočia nielen ako športovcov, ale aj ako osobností. Podľa Kamenického slovenský hokej bojuje s nedostatočným počtom ľadových plôch. V súčasnosti je na Slovensku 66 ľadových plôch v 57 mestách, z ktorých je sedem nekrytých. Z predkladaného materiálu vyplýva, že to má za následok, že množstvo detí sa počas svojho detstva nikdy k ľadovej ploche nedostane. Pre SZĽH bola vyčlenená suma 10,2 milióna eur. Podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) financie by mali byť použité na výstavbu 21 jednoduchých ľadových plôch či realizáciu hokejových strelníc.



Podporu získal aj Slovenský futbalový zväz. Financie budú smerovať konkrétne na technickú podporu i pomoc a asistenciu v rámci prevádzkovania existujúcich informačných systémov ako aj v súčasnosti vyvíjaných funkčných doplnkov už implementovaných informačných systémov. Na tento zámer je vyčlenených šesť miliónov eur.