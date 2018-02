Vláda v stredu prerokuje návrh na čiastočnú dekriminalizáciu drog

Prvýkrát by držba nepatrného množstva mala byť trestaná ako priestupok a až v prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu 12 mesiacov ako trestný čin.

Bratislava 19. februára (TASR) – Slovensko sa priblížilo k zmene svojej drogovej politiky. Návrh vypracovaný pod hlavičkou ministerstva spravodlivosti prešiel úvodnou fázou legislatívneho procesu bez väčších zmien a v stredu (21.2.) by o ňom mala rokovať vláda.



Materiál prinášajúci dekriminalizáciu prechovávania nepatrného množstva drog pre vlastnú potrebu figuruje v programe 89. schôdze. Rezort Lucie Žitňanskej (Most-Híd) ho predkladá bez rozporov. Výhrady k nemu nemali ministerstvá pod vedením nominantov SNS, ktorej predstavitelia zmiernenie trestov za drobné drogové delikty verbálne odmietli. Legislatívnou radou vlády prešiel 13. februára.



Kostru legislatívneho balíka tvorí návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných a psychotropných látok pri postihovaní drogovej trestnej činnosti. Odborníci z rôznych oblastí, ktorí v rámci pracovnej komisie diskutovali o návrhu niekoľko rokov, dospeli k presvedčeniu, že v prípade držby nepatrného množstva drogy by mala dostať prevencia prednosť pred doterajšou kriminalizáciou.



Prvýkrát by držba nepatrného množstva mala byť trestaná ako priestupok a až v prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu 12 mesiacov ako trestný čin. Mladším ako 18 rokov má byť okrem pokuty automaticky nariadená aj lekárska diagnostika, absolvovanie sociálneho poradenstva a prípadne aj liečba drogovej závislosti.



„Súčasný systém vedie ku kriminalizácii užívateľov drog, prevažne v kategórii osôb do 30 rokov, pričom sa zameriava najmä na následok vo forme udelenia trestnej sankcie a nevenuje sa dostatočne príčinám, ktoré vedú k páchaniu tejto trestnej činnosti,“ odôvodňuje zmenu v materiáli Žitňanskej rezort. Drogová politika Slovenska by tak mala byť v budúcnosti viac zameraná na postihovanie nelegálneho obchodu s drogami.



Príloha, ktorá vymenúva druhy omamných a psychotropných látok a stanovuje nepatrné množstvá účinnej látky v materiáli zverejnenom na stránke Úradu vlády SR zatiaľ nefiguruje. Cieľom návrhu je aj zjednotenie doterajšej rozdielnej praxe, keď za držbu rovnakého množstva drogy sú udeľované rozdielne tresty.



Jednou zo zmien, ktorá sa do návrhu dostala v rámci jeho pripomienkovania, je požiadavka ministerstva obrany, ktoré vedie Peter Gajdoš (SNS). Zákaz užiť omamné alebo psychotropné látky pre profesionálnych vojakov by sa mal rozšíriť aj o zákaz takéto látky držať. Motiváciou rezortu obrany na sprísnenie zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov sú morálne hodnoty a pravidlá správania vyplývajúce z etického kódexu profesionálneho vojaka.



Pôvodne predpokladanú účinnosť zmien 1. marca ministerstvo spravodlivosti nahradilo novým termínom 1. júla. V prípade, že materiál ministri schvália, poputuje do Národnej rady SR. Poslanci by sa ním mohli zaoberať v prvom čítaní už na marcovej schôdzi.