Vláda vyčlenila eurofondy na výmenu starých kotlov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Náhrada spaľovacích zariadení v domácnostiach ich nízkoemisnými alternatívami bude figurovať ako podaktivita v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. Vyplýva to zo zmeny operačného programu, ktorú v stredu na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR schválila vláda. Rezort si od kroku sľubuje zlepšenie ovzdušia, ktorého kvalitu Slovensku vyčíta aj Európska komisia.



Zmena umožní ministerstvu vypísať výzvu na výmenu starých kotlov. "Rátame, že na jednu domácnosť to bude štyri- až päťtisíc eur a celková dotácia bude asi 10 miliónov eur. Pokryje to asi 20 až 30 percent kotlov, ktoré evidujeme, že by sa mali vymeniť," priblížil minister živoreného prostredia László Sólymos (Most-Híd) s tým, že o zmene už rezort rokoval aj s Európskou komisiou. Výzva sa má sústrediť najmä na oblasti, kde je so starými kotlami najväčší problém.



V operačnom programe sa tiež zdroje EÚ vo výške 30,9 milióna eur presunú z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1. Zdroje majú byť použité na zlepšenie odvádzania a čistenia odpadových vôd v niektorých chránených vodohospodárskych oblastiach, monitorovanie stavu vôd a sanáciu environmentálnych záťaží. Rozširuje sa tiež okruh prijímateľov v súvislosti s podporou garantovaných energetických služieb.