Vláda žiada urýchlene prijať zmeny vo financovaní volebnej kampane

Bratislava 26. júna (TASR) - Financovanie volebnej kampane by sa malo upraviť. Zmeny sa majú dotknúť tretích strán, ktoré by mali skončiť. Vyplýva to z novely zákona o volebnej kampani, o ktorej by mali poslanci rokovať ešte na aktuálnej schôdzi v zrýchlenom režime. O prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní žiada Národnú radu SR vláda, ktorú o to požiadali poslanci. Vláda odôvodňuje žiadosť o skrátené konanie možným ohrozením základných ľudských práv a slobôd, ako aj politických práv.



Poslanci, ktorí novelu presadzujú, chcú vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. "Vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojim programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti, nie len vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán," uvádza sa v materiáli.



Predkladatelia poukazujú, že inštitút tretích strán je vo volebnej kampani využívaný najmä samotnými kandidátmi na zvýšenie limitu nákladov na volebnú kampaň, pričom úlohu tretích strán plnia predovšetkým ich príbuzní. "Finančne zabezpečený kandidát môže „disponovať“ aj niekoľkými tretími stranami a svojou vlastnou masívnou mediálnou volebnou kampaňou tak presiahnuť protikandidátov vo voľbách, čím sa stáva úsilie o získanie voliča aj medzi samotnými kandidátmi jednej politickej strany nerovnoprávnym a neprimerane závislým od finančných prostriedkov," vysvetľujú navrhovatelia, podľa ktorých môže dochádzať k porušovaniu slobodnej súťaže politických strán a hnutí.