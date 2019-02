Vláda zvýši finančné zdroje pre Slovenský Červený kríž

Premiér v tejto súvislosti požiadal ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby spolu so zástupcami SČK projekty definovali.

Bratislava 14. februára (TASR) - Vláda SR je pripravená zvýšiť finančné zdroje pre Slovenský Červený kríž (SČK). Podporiť chce konkrétne projekty. Avizoval to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý sa pri príležitosti 100. výročia založenia SČK na území Slovenska stretol s jeho predstaviteľmi. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



Premiér v tejto súvislosti požiadal ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby spolu so zástupcami SČK projekty definovali. "Predseda vlády počas prijatia ocenil činnosť SČK, a to tak pri osvete poskytovania prvej pomoci, ako aj aktivity SČK pri náboroch a oceňovaní darcov krvi," uviedol tlačový odbor.



Členom SČK, ako aj dobrovoľníkom pracujúcim pre Červený kríž sa premiér poďakoval za "ochotnú a nezištnú pomoc", ktorú v ťažkých podmienkach spôsobených prírodnou či humanitárnou katastrofou poskytujú úplne neznámym ľuďom. Pellegrini avizoval, že sa s dobrovoľníkmi Červeného kríža stretne, aby mohol aj osobne oceniť ich aktivity.



Medzinárodný Červený kríž je najstaršou a najväčšou humanitárnou organizáciou, v roku 1859 ju založil Švajčiar Henry Dunant.