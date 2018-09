G. Matečná pri návrhu o voľbe prezidenta PZ nebude hlasovať proti

Podľa predloženého návrhu by mal mať policajný prezident štvorročné funkčné obdobie s možnosťou predĺženia.

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) predpokladá, že keď je návrh na voľbu policajného prezidenta na rokovaní vlády, koalícia sa na ňom zhodla. "Nebudem proti," vyjadrila sa pred rokovaním vlády. Vláda na ňom bude rozhodovať o nových pravidlách výberu policajného prezidenta z dielne ministerstva vnútra.



Podľa predloženého návrhu by mal mať policajný prezident štvorročné funkčné obdobie s možnosťou predĺženia. Vymenovať by ho mal minister vnútra na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Minister má podľa návrhu zákona právomoc odvolať policajného prezidenta pre závažné dôvody, ktoré ale bude musieť odobriť aspoň trojpätinová väčšina všetkých členov brannobezpečnostného parlamentného výboru.



Pôvodný návrh počítal so sedemročným funkčným obdobím šéfa polície. Práve funkčné obdobie policajného prezidenta spôsobilo odklad návrhu, ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) ho predkladala už pred niekoľkými týždňami.