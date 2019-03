Vláda:V projekte obnovy audiovizuálneho dedičstva treba nájsť depozity

Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania verejnosti schválila vláda SR v máji 2006.

Bratislava 13. marca (TASR) – Medzi najaktuálnejšie úlohy v procese obnovy audiovizuálneho dedičstva patrí nájdenie chýbajúcich priestorov depozitov a zabezpečenie nového dodávateľa laboratórneho spracovania filmových materiálov. Vyplýva to z návrhu aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2019 – 2021, ktorý v stredu schválila vláda.



"Je žiaduce, aby v nasledujúcom období Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s ministerstvom kultúry intenzívne riešil otázku deponovania filmových materiálov, konkrétne zabezpečením chýbajúcich dvoch depozitov – depozitu zabezpečovacích materiálov a medziskladu pre neošetrené akvizície, formou prevodu správy majetku štátu alebo prenájmom," spresnilo Ministerstvo kultúry SR, ktoré návrh predložilo.



V prípade zabezpečenia laboratórneho spracovania filmových materiálov autori materiálu pripomínajú, že ku koncu augusta 2019 sa končí zmluva s terajším dodávateľom týchto služieb. "V priebehu prvého polroka 2019 bude potrebné zrealizovať nové verejné obstarávanie, aby práce na obnove filmových materiálov mohli plynulo pokračovať. Predpokladá sa určitý nárast cien za zadané práce," upozorňujú s tým, že práve od vysúťaženej ceny a disponibilných prostriedkov sa bude odvíjať množstvo spracovaného a obnoveného filmového materiálu v rokoch 2019 – 2021.



V dokumente približujú, že z celkového súčasného objemu existujúcej metráže filmového materiálu 3.787.041 metrov v zbierkach SFÚ je potrebné obnoviť ešte 1.538.242 metrov. Ide o filmový materiál a tituly vo fonde Dlhometrážny hraný film a fonde Krátkometrážny a stredometrážny dokumentárny film. "V rokoch 2019 – 2021 plánuje SFÚ obnoviť približne 300.000 metrov tohto filmového materiálu," informujú v materiáli.



Celkové finančné zabezpečenie projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR, súčasťou ktorého je pokrytie nákladov na diagnostiku a ošetrovanie, obnovu, deponovanie, katalogizáciu, evidenciu a sprístupnenie a digitalizáciu, predpokladajú na roky 2019 - 2021 vo výške 9.972.002 eur.



Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky s cieľom záchrany kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupného sprístupňovania verejnosti schválila vláda SR v máji 2006. Podľa predpokladanej dĺžky trvania by projekt mal pokračovať do roku 2033.