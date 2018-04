Vládny Smer-SD čakajú zmeny, úprava stanov má zrušiť užšie vedenie

Prehľad pracovných snemov strany Smer-SD



TASR prináša prehľad pracovných snemov strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD).



XII. snem - pracovný, 10. decembra 2011 - Košice



Takmer 500 delegátov strany Smer-SD sa zišlo v Košiciach na pracovnom sneme. Okrem delegátov prišlo asi 80 hostí, medzi nimi šéf českej ČSSD Bohuslav Sobotka či predseda zahraničného výboru ruskej Dumy Konstantin Kosačev, tiež predstavitelia diplomatického zboru na Slovensku. Na sneme predstavil šéf Smeru-SD Robert Fico volebný program. Odznaky za zásluhy získalo niekoľko straníkov.



Mimoriadny pracovný snem, 28. júna 2014 - Bratislava



Premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico potvrdil individuálne zmeny vo vláde a medzi štátnymi tajomníkmi, pokarhal však aj svojich poslancov v Národnej rade (NR) SR. Pripomenul, že za 15 rokov sa jeho politický subjekt ani raz neoslabil delením, čo je na slovenské pomery zázrak. Podpredseda Smeru-SD Vladimír Maňka sa na mimoriadnom pracovnom sneme strany vzdal postu podpredsedu strany. Delegáti pracovného snemu napokon rozhodli, že podpredsedami strany sa stali Marek Maďarič a Peter Pellegrini.



Pracovný snem, 23. mája 2015 - Bratislava



Pracovný snem viedol podpredseda Smeru-SD Pavol Paška. Na sneme sa zišlo 253 z 270 pozvaných delegátov. Premiér Robert Fico predstavil 15-bodový sociálny, ekonomický a finančný balíček. Obsahoval napríklad zvýšenie minimálnej mzdy, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) od 1. januára 2016 na desať percent na vybrané základné potraviny, zníženie doplatku na lieky pre deti a dôchodcov, obnovu spoločných priestorov nemocníc, zvýšenie podpory rodín a pomoc regiónom s vysokou mierou nezamestnanosti.



Pracovný snem, 10. decembra 2016 - Prešov



Delegáti snemu schválili priority Smeru-SD na rok 2017 pod názvom "Držíme slovo", ktoré sa týkali rastu miezd vo verejnom a súkromnom sektore, zamestnanosti a oblasti odstraňovania regionálnych rozdielov. Smer-SD v rámci priorít avizoval zvýšenie minimálnej mzdy aspoň na hranicu 500 eur od roku 2019, zvýšenie materského pre pracujúcich rodičov na úroveň 98 percent čistej mzdy od mája 2017, ale aj reštriktívne opatrenia voči tým, ktorí odmietajú pracovné ponuky a zneužívajú sociálny systém, ako aj rozšírenie zákona zameraného na podporu najmenej rozvinutých okresov aj na Gelnicu, Košice - okolie, Medzilaborce, Sninu a Bardejov. Ministra vnútra Roberta Kaliňáka opätovne zvolili za podpredsedu Smeru-SD. Robert Fico, ktorý nemal protikandidáta, ostal naďalej lídrom strany. Podpredsedami strany sa opätovne stali Peter Pellegrini, Peter Kažimír a Marek Maďarič. Za nových podpredsedov Smeru-SD delegáti snemu zvolili Juraja Blanára a Petra Žigu, ktorí vo funkciách nahradili Pavla Pašku a Dušana Čaploviča, tí však boli zvolení do straníckeho predsedníctva.



Pracovný snem, 9. decembra 2017 - Martin



Strana Smer-SD sa viac nebude riadiť biblickým heslom - kto do teba kameňom, ty doňho chlebom. Ak na Smer-SD niekto zaútočí kameňom, on odpovie dvoma. Počas prejavu na sneme Smeru-SD to avizoval líder strany a premiér Robert Fico. Novým podpredsedom Smeru-SD sa stal primátor Košíc Richard Raši. Na tomto poste nahradil Mareka Maďariča, ktorý sa vzdal funkcie podpredsedu v strane a zostal radovým členom.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Vládny Smer-SD čakajú zmeny, ktoré by podľa predsedu Roberta Fica mali zlepšiť jeho fungovanie. Ide o zmenu stanov, o ktorej majú rozhodnúť členovia na pracovnom sneme v Častej - Papierničke.Zaniknúť má užšie vedenie strany a kolektívnym orgánom okrem snemu má byť už iba predsedníctvo. To má byť personálne užšie, ale o právomoci nepríde. Členka predsedníctva a ministerka kultúry Ľubica Laššáková v zmenách problém nevidí a neočakáva ani nepokoje v strane.povedala a vylúčila, že ľudia, ktorí prídu o členstvo v predsedníctve, budú nespokojní.poznamenala.O zmenách hovoril Fico po rokovaní užšieho vedenia strany v pondelok (23.4.) a úpravu stanov označil za razantnú.povedal Fico.Viacerí predstavitelia Smeru-SD vylúčili, že by sa na sneme malo hovoriť o výmene predsedu. Poslanec Smeru-SD a exminister kultúry Marek Maďarič pred pár dňami povedal, že situácia v strane Smer-SD prirodzene speje do okamihu, keď sa môže stať aktuálna otázka, či bude Fico obhajovať predsednícky post, alebo nie.