Na týchto miestach Slovenska rátajte s výlukami

Pre výmenu podvalov bude v dňoch 20. až 24. mája v úseku medzi Banskou Štiavnicou a Kozelníkom výluka.

Banská Štiavnica 20. mája (TASR) - S náhradnou autobusovou dopravou musia tento týždeň počítať cestujúci do Banskej Štiavnice. Pre výmenu podvalov bude totiž v dňoch 20. až 24. mája v úseku medzi Banskou Štiavnicou a Kozelníkom výluka.



Ako informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč, výlukové práce budú v čase od 7.20 do 13.20 h. "V rámci tejto výluky sa v tomto úseku budú realizovať práce spojené s výmenou podvalov. Práce zabezpečuje externá firma na základe zmluvy," dodal Lukáč.



Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, Banská Štiavnica - Zvolen nahradí autobusová doprava.



Pre výmenu koľajníc dôjde k výluke na trati Kozárovce - Levice



Cestujúci na železničnej trati Kozárovce – Levice musia počas tohto týždňa počítať so zmenami v doprave. Železnice slovenskej republiky (ŽSR) tam budú od pondelka do piatka 24. mája vykonávať stavebné práce.



Ako informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč, na trati Kozárovce - Veľké Kozmálovce - Levice dôjde počas piatich dní k úplnej výluke. „V rámci nej sa budú vymieňať podvaly a koľajnice. Železničné spoje budú nahradené autobusovou dopravou,“ doplnil Lukáč.