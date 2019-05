Vo väzniciach si odpykáva doživotný trest odňatia slobody 57 väzňov

Masaker Vietnamcov ostane popri dunajskostredskej poprave desaťčlennej Pápayovej skupiny z marca 1999 natrvalo zapísaný v dejinách slovenskej kriminalistiky ako jeden z najhroznejších.

Bratislava 7. mája (TASR) - V slovenských väzniciach si v súčasnosti odpykáva doživotný trest odňatia slobody 57 väzňov. Každý z nich môže byť podmienečne prepustený najskôr po 25 rokoch výkonu tohto trestu na slobodu. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Katarína Nováková.



Odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním musí však preukázať polepšenie, a teda to, že sa od neho môže očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Osoba opätovne odsúdená na trest odňatia slobody na doživotie nemôže byť podmienečne prepustená. O podmienečnom prepustení doživotne odsúdeného rozhoduje vo finále príslušný súd, v ktorého obvode si väzeň svoj trest odpykáva.



"Na preukázanie plnenia podmienok na podmienečné prepustenie odsúdeného vypracúva ústav hodnotenie. Okrem osobných údajov hodnotenie obsahuje aj údaje uvedené v rozsudku súdu a údaje preukazujúce stav plnenia podmienok na podmienečné prepustenie, najmä hodnotenie správania odsúdeného vo výkone väzby a výkone trestu, aktivitu odsúdeného a plnenie programu zaobchádzania, resocializačnú prognózu podľa hodnotenia rizika sociálneho zlyhania. V závere hodnotenia sa uvedie odporúčanie riaditeľa ústavu, či odsúdený preukazuje, čiastočne preukazuje, nepreukazuje splnenie podmienok na podmienečné prepustenie a či sa odporúča alebo neodporúča podmienečné prepustenie. Toto odporúčanie nemá pre súd záväzný charakter," zdôraznila pre TASR Nováková.



Ako ďalej uviedla, vyplýva z toho, že návrh odsúdeného na podmienečné prepustenie nie je viazaný hodnotením ústavu – odsúdený môže podať návrh na podmienečné prepustenie kedykoľvek po uplynutí časti uloženého trestu. "Hodnotenie ústavu je len jedným z podkladov rozhodnutia súdu o podmienečnom prepustení a v žiadnom prípade nie je pre súd záväzné," dodala.



Aktuálne na doživotný trest odňatia slobody odsúdení Viliam Hauser a Róbert Matta, ktorí 8. apríla 1994 v sklade na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave zavraždili šiestich Vietnamcov, požiadali o podmienečné prepustenie na slobodu. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Trnave (KS) Jana Kondákorová.



"Okresnému súdu Trnava boli v druhej polovici apríla postupne doručené žiadosti odsúdených o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody," spresnila hovorkyňa. Prvostupňový súd po naštudovaní spisového materiálu vytýči v tejto veci termín verejného zasadnutia. O návrhu by mal súd rozhodnúť najneskôr do 60 dní od jeho doručenia.



O podmienečné prepustenie mohli Hauser a Matta požiadať už 19. apríla tohto roku po odpykaní si 25 rokov trestu tak ako iní na doživotie odsúdení väzni. Obaja vrahovia si v súčasnosti naďalej odpykávajú doživotný trest v ústave v Leopoldove.



Masaker Vietnamcov ostane popri dunajskostredskej poprave desaťčlennej Pápayovej skupiny z marca 1999 natrvalo zapísaný v dejinách slovenskej kriminalistiky ako jeden z najhroznejších. Odohral sa 8. apríla 1994 v sklade súkromnej firmy DUK na Starej Vajnorskej ceste v Bratislave. Vtedy 23-ročný Matta a 24-ročný Hauser zavraždili samopalom Škorpión troch dospelých mužov vo veku 35, 35 a 34 rokov, dve ženy vo veku 32 a 33 rokov, z ktorých jedna bola tehotná, a udusili osemmesačné dieťa. Usmrtené obete našla žena, ktorá rodine vypomáhala pri opatere dieťaťa. Motívom bol lup v rôznych menách vo výške viac ako 1,1 milióna korún (vyše 36.513 eur).



Pokiaľ by sa Hauser a Matta dostali na slobodu, podľa neoficiálnych justičných informácií by boli prvými doživotne odsúdenými, ktorí boli po 25 rokoch odpykaného trestu podmienečne prepustení. Doteraz malo možnosť požiadať o podmienečné prepustenie na Slovensku viacero na doživotie odsúdených osôb. Veľká časť z nich to napokon neurobila a len veľmi malej časti žiadosť súdy zamietli. O podmienečné prepustenie mohol v roku 2018 napríklad požiadať hlavný aktér krvavej masakry piatich dozorcov vo väzení v Leopoldove Tibor Polgári. Na doživotie za viacero vrážd odsúdený bývalý banskobystrický bos Mikuláš Černák sa môže dostať na slobodu teoreticky v roku 2023.