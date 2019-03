Vo voľbe prezidenta podľa I. Radičovej pohlavie kandidáta nehrá rolu

Za priamu kompetenciu prezidenta považuje zvýšenie dôvery v políciu, justíciu a bezpečnostné zložky.

Bratislava 3. marca (TASR) - U väčšiny populácie pohlavie kandidáta nehrá rolu. V súvislosti s voľbami prezidenta si to myslí sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová. "Podstatnejšie je to, aká je daná žena kandidátka a aký je daný muž kandidát," povedala v nedeľnej relácii TA3 V politike.



K zlepšeniu situácie na Slovensku by podľa nej mohol prezident prispieť napríklad klasickými cnosťami. "Základom sú múdrosť, spravodlivosť, pokora a mierumilovnosť spojená s odvahou. To sú také základné danosti," povedala. Doplnila, že prezident by mal presadzovať aj vlastenectvo a mal by jasne vedieť, kde je pozícia Slovenska. Myslí si tiež, že by mal dbať aj na ochranu slabších a podporu úspešných, a nezabúdať pritom na piliere demokracie.



Za priamu kompetenciu prezidenta považuje zvýšenie dôvery v políciu, justíciu a bezpečnostné zložky, keďže podľa jej slov vymenúva nielen sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, ale aj predsedu a podpredsedov ÚS, ale napríklad aj predsedu Najvyššieho súdu SR. Prezident podľa jej slov vnáša do spoločnosti aj nové témy.



"Neplatí predpoklad, že liberálny demokrat nemôže byť veriaci človek a kresťan. Rovnako neplatí predpoklad, že kresťania nemôžu byť protagonistami liberálnej demokracie," povedala na margo diskusie o registrovaných partnerstvách a podobne. Medzi týmito dvoma skupina nevidí ostrú deliacu čiaru. Spor v spoločnosti vidí medzi demokratmi a nedemokratmi, teda medzi zástancami liberálnej demokracie a jej neliberálnych foriem. Za dôležité považuje aj to, aby bol prezident schopný vytvárať vzájomnosť v spoločnosti.



Vyvolávanie nenávisti k rôznym skupinám považuje za ovplyvňovanie spoločnosti. "Pri takomto burcovaní nebuďme prekvapení, že stúpol odpor voči cudzincom a migrantom," povedala. Migračnú a utečeneckú krízu považuje za veľký problém, primárne by sa však mala podľa jej názoru riešiť migrácia Slovákov do zahraničia. Tvrdí, že v súčasnosti nie sú dôvodom tohto javu len financie, ale napríklad aj atmosféra na Slovensku.