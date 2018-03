Vo všetkých pohoriach Slovenska prevláda mierna lavínová hrozba

Ráno bolo na horách prevažne zamračené, hmlisté počasie a na mnohých miestach so slabým snežením alebo dažďom.

Liptovský Hrádok 30. marca (TASR) - Vo všetkých pohoriach Slovenska aktuálne prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Kým vo Fatrách platí tento stupeň pre absenciu nočných mrazov, v Tatrách sa hrozba vyskytuje hlavne v oblastiach, kde pripadol nový vlhký sneh. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



„Snehová pokrývka je zrána všeobecne dobre spevnená. V priebehu dňa však bude jej stabilitu znižovať oteplenie a dážď,“ priblížil Buliak s tým, že uvoľnenie lavíny je možné len ojedinele na strmých svahoch a pri väčšom dodatočnom zaťažení.



HZS zároveň upozorňuje, že pri oteplení počas dňa sa môžu vyskytnúť snehové splazy a menšie lavíny z mokrého snehu, najmä v polohách do 1800 metrov nad morom. „V priebehu piatka sa očakáva v najvyšších polohách prírastok nového snehu, a to najmä v severných orientáciách, kde sa môžu vytvárať nebezpečné vankúše a dosky,“ doplnil Buliak.



Ráno bolo na horách prevažne zamračené, hmlisté počasie a na mnohých miestach so slabým snežením alebo dažďom. Oteplilo sa, teploty vzduchu sa pohybovali od mínus 7 stupňov Celzia do nula stupňov. Povrch snehovej pokrývky je podľa Buliaka rôznorodý - na záveterných miestach je naviaty doskový sneh a snehové vankúše a naopak, na mnohých exponovaných plochách je vyfúkaný až na tvrdý podklad.