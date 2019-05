Vo výberovom konaní získali frekvencie i noví žiadatelia o licenciu

Nové frekvencie pridelila RVR vysielateľom Rádia Prešov, Rádia Lumen, Rádia Viva, Rádia Wow a RTVS.

Bratislava 22. mája (TASR) – V jarnom výberovom konaní, do ktorého bolo zaradených 20 voľných rozhlasových frekvencií, boli úspešní piati súčasní vysielatelia aj dvaja žiadatelia o novú licenciu. Informovala o tom hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ivana Furjelová.



Nové frekvencie pridelila RVR vysielateľom Rádia Prešov, Rádia Lumen, Rádia Viva, Rádia Wow a RTVS. Na frekvencii 90,5 Mhz Rožňava bude vysielať aj Mirjam Rádio, ktorej vysielateľ bol novým žiadateľom o licenciu. Spomínanú frekvenciu si sám skoordinoval. Do éteru sa dostane aj Rádio Šírava, ktorej vysielateľ, takisto ako nový žiadateľ o licenciu, získal frekvcenciu 93,9 Mhz Michalovce.



Nepridelené zostali frekvencie 102,5 MHz Košice a 102,7 MHz Prešov, ktoré sú prideliteľné jedine spoločne, frekvencia 107,2 MHz Trnava a opakovane zaradená frekvencia 99,6 MHz Žarnovica. Neprihlásil sa o ne žiadny záujemca. Rovnako ostali nepridelené frekvencie 89,8 MHz Trenčín, 92,8 MHz Trenčín a 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou, o ktoré sa pôvodne prihlásil iba žiadateľ Rádio GO DeeJay s.r.o. Nakoľko tento žiadateľ vzal svoju žiadosť späť, neboli tieto frekvencie pridelené žiadnemu subjektu.