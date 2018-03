Buďte opatrní: Na slovenských cestách i v horách úraduje sneh

Ráno bolo na horách prevažne zamračené počasie, vo vyšších polohách hmlisto a ojedinele na východe so slabým snežením.

Bratislava 20. marca (TASR) - Nepriaznivé počasie komplikuje aj v posledný kalendárny zimný deň dopravnú situáciu. V priebehu celého dňa sa na cestách môžu miestami tvoriť snehové jazyky a záveje. Očakáva to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal v tejto súvislosti pre Košický a Prešovský kraj výstrahu prvého, najnižšieho stupňa.



Najveternejšie bude na juhu východného Slovenska, kde meteorológovia očakávajú miestami vietor s priemernou rýchlosťou nad 12 metrov za sekundu (45 kilometrov za hodinu). V nárazoch môže krátkodobo dosahovať rýchlosť 18 až 20 metrov za sekundu (65 - 70 kilometrov za hodinu).



Vo vysokohorskom teréne prevláda mierna lavínová hrozba



Vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Dodal, že snehová pokrývka je v stredných polohách a na slnkom osvietených svahoch väčšinou dobre spevnená. "Vo vysokých polohách je však novší sneh uložený na tvrdej firnovej vrstve vo forme snehových dosiek a vankúšov, čo môže pri zaťažení spôsobiť uvoľnenie lavíny," upozornil Kyzek.



Ráno bolo na horách prevažne zamračené počasie, vo vyšších polohách hmlisto a ojedinele na východe so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 11 stupňov Celzia do mínus štyroch stupňov. Snehová pokrýva je podľa horských záchranárov premrznutá v celom výškovom profile. "Za posledných 24 hodín pripadlo v Tatrách do jedného centimetra nového prachového snehu," priblížil Kyzek.