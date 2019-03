Vo Vysokých a Západných Tatrách naďalej platí zvýšená lavínová hrozba

V stredu ráno bolo na horách polooblačné až oblačné počasie bez sneženia.

Liptovský Hrádok 13. marca (TASR) - Vo Vysokých a Západných Tatrách, v polohách nad 1800 metrov nad morom, platí v stredu zvýšené lavínové nebezpečenstvo. V ostatných pohoriach prevláda už niekoľko dní mierna lavínová hrozba.



Podľa Antona Sedláka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby napadlo za poslednú periódu sneženia do 60 centimetrov nového snehu. Väčšinu z neho preniesol vietor na záveterné svahy a do nižších polôh. „Sneh je veľmi nerovnomerne rozložený a je lokálne uložený vo forme snehových dosiek a vankúšov, hlavne na východných a juhovýchodných svahoch. Hrúbka týchto nebezpečných útvarov môže dosahovať aj 70 centimetrov,“ upozornil.



Vo vysokých polohách nad 2000 metrov nad morom sa na severných a tienistých svahoch nachádzajú kritické vrstvy hranatozrnného snehu. "Tie tiež môžu byť potencionálnou klznou plochou lavín,“ doplnil Sedlák.



V stredu ráno bolo na horách polooblačné až oblačné počasie bez sneženia. Ranná teplota mierne stúpla, pohybovala sa od mínus 11 na vrcholoch hôr do mínus päť stupňov Celzia v podhorí. Fúkal mierny vietor prevažne južných smerov.