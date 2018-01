VODIČI pripravte sa na SNEH, POĽADOVICU aj KOLÓNY

Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.

Bratislava 23. januára (TASR) - Husté sneženie, poľadovica aj zdržania a kolóny. Na to by sa mali pripraviť vodiči, ktorí sa chystajú na cestu.



So zdržaním a kolónami treba podľa Stella centra počítať v Bratislave-Vajnoroch, v smere ku kruhovému objazdu a pred nadjazdom, v smere na bratislavský obchvat. Vodiči sa tam zdržia do 15 minút.



Ďalej v Dunajskej Lužnej a Rovinke, v smere do Bratislavy, kde je zdržanie do 40 minút. Približne 15 minút sa vodiči zdržia pred Kysuckým Novým Mestom, v smere z Čadce a v Lietavskej Lúčke, v smere do Žiliny.



So zvýšenou pozornosťou by mali vodiči jazdiť na diaľnici D1, za pripájačom zo Senca, v smere do Bratislavy. Pravý jazdný pruh tam blokuje odstavené osobné auto.



S poľadovicou treba počítať v okolí Nitry, Levíc, Tlmáč, Hronského Beňadika, Trenčína a Žiliny. Husto sneží v okolí Turian a Vrútok.



Na sneh, snehové jazyky či poľadovicu upozorňuje aj Slovenská správa ciest. "Na ceste III/584 Srdiečko - Bystrá je povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu," dopĺňa.



Informuje tiež, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na niektorých miestach je čerstvý až kašovitý sneh.



Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. A tiež horské priechody, kde je povrch vozoviek prevažne suchý až mokrý. Niekde sa však môže vyskytovať aj zľadovatený sneh.



Bratislavská MHD mešká do 30 minút v celom meste



Sneženie spomalilo v utorok bratislavskú mestskú hromadnú dopravu (MHD). Mešká do 30 minút v celom meste.



"Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky vodiči jazdia opatrnejšie a so zvýšenou obozretnosťou, dispečing Dopravného podniku Bratislava (DPB) zaznamenáva celomestské meškanie do 30 minút," uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Adriana Volfová.



Trolejbusy mali ráno problém s vedením, bolo poškodené. Cestujúcim DPB zabezpečil náhradnú autobusovú dopravu. Podľa Volfovej však už trolejbusy premávajú.