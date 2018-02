Vodiči, dajte si pozor na zníženú dohľadnosť

Slovenská správa ciest upozorňuje na stav na slovenských cestách.

Bratislava 11. februára (TASR) – Vodiči by mali zvýšiť pozornosť v oblasti Slovenských Kľačian, v tejto lokalite sa nachádza hmla a dohľadnosť je znížená do 100 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojom webe.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je na západnom a východnom Slovensku prevažne suchý, inde vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá a II/549 a Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sa na vozovke nachádza utlačený sneh do piatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh sa nachádza na cestách III. tried v obvode Stakčín.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem horských priechodov Čertovica, Vrchslatina, Huty, Podspády a Vernár, ktoré majú vozovku pokrytú vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do dvoch centimetrov. Na horskom priechode Herlianske Sedlo je utlačený sneh do desiatich centimetrov.



Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu. Horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov dĺžky.