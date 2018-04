Vodohospodári: Kapacita starého koryta Dunaja nemusí byť dostatočná

Na starom koryte Dunaja sa bez odbornej diskusie a v tichosti pripravuje zámer na prehradenie starého koryta Dunaja vodnými dielami. Tvrdia to vodáci, ochranári i niektorí komunálni politici. Poukazujú pritom aj na čerstvý výrub brehových porastov Dunaja. Proti zámeru je už spustená petícia, pod ktorú sa doteraz podpísalo vyše 3600 ľudí. Splnomocnenec vlády však považuje tieto obavy za neadekvátne. Na snímke sú vyrúbané stromy pri hrádzi smerom z Čunova do obce Dobrohošť 18. apríla 2018.

Bratislava 19. apríla (TASR) – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) vyrúbal brehové porasty v starom koryte Dunaja, v úseku od Čunova po Dobrohošť. Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy – pracovisko Bratislava tento výrub na sociálnej sieti okomentovala ako otrasný. Vodohospodári však tvrdia, že ak by ho nerealizovali, hrozilo by, že kapacita starého koryta Dunaja nebude dostatočná a budú ohrození obyvatelia a majetok v obciach v okolí.



Staré koryto Dunaja slúži podľa SVP aj na odvádzanie vody z Dunaja, a to najmä počas vysokých prietokoch na Dunaji, ale aj v prípade, že z rôznych dôvodov nemôže byť prevedené potrebné množstvo vody cez stupeň Gabčíkovo. "Na stupni Gabčíkovo sú plánované opravy na plavebných komorách, ako aj na elektrárni. Navyše, práce v okolí Dunakiliti nám avizovali aj maďarskí vodohospodári. Z týchto dôvodov bude potrebné odvádzať vodu aj v starom koryte Dunaja," povedal pre TASR hovorca SVP Pavel Machava.



Ak by sa výrub nerealizoval, podľa vodohospodárov by hrozilo, že kapacita starého koryta Dunaja nebude dostatočná a budú ohrození obyvatelia a majetok v obciach v blízkosti. Od výstavby sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros bolo čistenie starého koryta Dunaja podľa SVP nedostatočné, výsledkom čoho boli aj vyrastené náletové dreviny presne na mieste, kde prebiehal výrub. Vodohospodári mali na jeho realizáciu (výlučne v koryte starého Dunaja) podľa Machavu všetky potrebné povolenia.



Krajina pre výrub podľa Správy CHKO Dunajské luhy – pracovisko Bratislava takto prichádza o mimoriadne cenné lužné lesy, ktoré sú biotopom ohrozených a chránených druhov rastlín. "Aj chránená scila viedenská (Scilla vindobonensis), takto prišla o svoj biotop. Účel týchto výrubov je z hľadiska dnešnej úrovne vedeckého poznania neospravedlniteľný a považujeme ho za zneužitie vodného zákona," uviedla. V súvislosti s účelovým znížením prietoku v starom koryte Dunaja avizovala podanie trestného oznámenia. "Aby sa ťažké mechanizmy dostali k drevu, vodohospodári prakticky vypustili Dunaj. Následkom bol úhyn množstva rýb priamo na suchom dne vodného toku starého koryta Dunaja," spresnila Správa CHKO.



Tento výrub podľa niektorých aktivistov len dokazoval prípravu zámeru na prehradenie starého koryta Dunaja vodnými dielami. Ministerstvo dopravy a výstavby však pre TASR uviedlo, že tu nateraz nie je plánovaná žiadna výstavba vodných diel. Ako podotýka, hraničný úsek Dunaja patrí do pôsobnosti a kompetencií splnomocnencov vlád pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. "Na úrovni splnomocnencov sa doteraz nerokovalo a nerokuje vo veci prehrádzok v starom koryte Dunaja," podotkol rezort.