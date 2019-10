Vojenské lesy a majetky sa zapojili do duálneho vzdelávania

Bratislava 22. októbra (TASR) – Vojenské lesy a majetky SR sa zapojili do duálneho vzdelávania. V odbore lesnej výroby už pripravujú na prácu v lese prvých študentov, ktorí podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) získajú praktické skúsenosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková.



„Študenti majú vďaka tomuto projektu jedinečnú šancu získať už počas štúdia praktické skúsenosti, ktoré im do budúcnosti výrazne pomôžu uplatniť sa na trhu práce,“ uviedol šéf rezortu obrany, ktorý projekt prišiel osobne podporiť do obce Lomnička v okrese Stará Ľubovňa. Ten im pripomenul, že budú mať možnosť uplatniť sa aj v rámci štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR.



Riaditeľ odštepného závodu Kežmarok Michal Dudák si myslí, že ide o pilotný projekt s veľkou perspektívou. „Chceme tým ukázať, že mladí ľudia z marginalizovaných skupín obyvateľstva pre nás nie sú na okraji záujmu. Získaním adekvátneho vzdelania môžu byť významným prínosom pre činnosti vykonávané v lesnom hospodárstve, pretože už dnes pociťujeme výrazný nedostatok pracovnej sily,“ povedal.



V tomto školskom roku sa v odbore lesná výroba vzdeláva celkovo päť študentov. Počas dvojročného štúdia by mali získať skúsenosti s opracovaním dreva a kovov ručným a mechanizovaným náradím, poľovníckou prácou, lesným semenárstvom, prácou v lesných škôlkach, ako aj s lesnou technikou.