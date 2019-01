R. Madej: Voľba kandidátov na sudcov ÚS by mala byť tajná

Voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára.

Bratislava 18. januára (TASR) - Voľba kandidátov na ústavných sudcov by mala byť tajná. Tvrdí to predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD) s tým, že ju zrejme poslanci budú presadzovať. Myslí si, že ide o najdemokratickejší spôsob voľby.



"Prvé kolo, vzhľadom na to, ako je upravený zákon o rokovacom poriadku, by formálne malo prebehnúť tajne na návrh poslancov, ak sa spôsob tajnej voľby odhlasuje," uviedol pre TASR Madej. Považuje za výdobytok demokracie, že občania alebo ich volení zástupcovia sa slobodne a bez nátlaku môžu rozhodnúť, akým spôsobom vykonajú voľbu.



Presadzovanie verejnej voľby označil za hru na transparentnosť. "Obávam sa, že hranie sa na transparentnosť pomáha práve takým, ktorí chcú tlačiť na poslancov Národnej rady SR, aby vyhoveli straníckym centrálam," poznamenal.



"Príkladom je kauza 'Radičovej kód' za bývalej pravicovej vlády, kde Richard Sulík povedal, že majú vodotesný systém kontroly poslancov napriek tomu, že sa realizuje tajnou voľbou. To je dôkaz, že niektorí chcú vykonávať nátlak na poslancov a skrývajú sa za transparentnosť," dodal šéf ústavnoprávneho výboru.



Zástupcovia občianskych iniciatív vyzvali poslancov NR SR, aby kandidátov na ústavných sudcov volili verejne. Žiadajú tiež, aby volili kandidátov, ktorí spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá a budú skutočnými ochrancami práva a demokracie na Slovensku. Podľa prieskumu organizácie Via Iuris viac ako 83 percent opýtaných preferuje, aby kandidáti verejne odpovedali na veľký počet podrobných otázok, aby sa zistilo, či sú dôveryhodné osoby a odborníci.



Voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.