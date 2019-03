Vo voľbách do EP bude možné hlasovať za kandidátov 31 strán a koalícií

Vyžrebované poradie strán



1. Smer-SD

2. Kresťanská demokracia – Život a prosperita

3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

4. Korektúra – Andrej Hryc

5. SNS

6. Sme rodina – Boris Kollár

7. OĽaNO

8. Starostovia a nezávislí kandidáti

9. Strana práce

10 Strana tolerancie a spolunažívania

11. Hlas ľudu

12. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia

13. Doprava

14. KDH

15. Strana zelených Slovenska (SZS)

16. Most-Híd

17. Priama demokracia

18. Strana rómskej koalície – SRK

19. Slovenská konzervatívna strana

20. Slovenská národná jednota – strana vlastencov

21. SMK

22. Doma dobre

23. koalícia KSS, Vzdor - strana práce

24. Európska demokratická strana

25. SaS

26. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

27. NAJ – Nezávislosť a Jednota

28. Kresťanská únia

29. Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia

30. Demokratická strana

31. Národná koalícia

Bratislava 5. marca (TASR) – Všetky politické subjekty, ktoré podali kandidátne listiny do májových volieb do Európskeho parlamentu (EP), splnili podmienky registrácie. Na utorkovom zasadnutí registrácie odobrila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. TASR o tom informovala Silvia Keratová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.Na zasadnutí zároveň vyžrebovali čísla, pod ktorými sa budú jednotlivé subjekty a ich kandidáti uchádzať o hlasy voličov.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.