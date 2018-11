Televízie SR pripravia k voľbám špeciálne relácie a volebné štúdiá

Nebudú medzi nimi chýbať živé vstupy, volebné štúdiá, rozhovory s novozvolenými primátormi krajských miest ani názory politických komentátorov, odborníkov z oblasti samospráv či prieskumných agentúr.

Bratislava 8. novembra (TASR) – Slovenské televízie pripravili v súvislosti s nadchádzajúcimi sobotnými (10. 11.) voľbami do orgánov samospráv obcí špeciálne relácie. Nebudú medzi nimi chýbať živé vstupy, volebné štúdiá, rozhovory s novozvolenými primátormi krajských miest ani názory politických komentátorov, odborníkov z oblasti samospráv či prieskumných agentúr.



„TA3 bude v priebehu dňa vo svojom spravodajstve informovať o priebehu volieb formou živých vstupov a reportáží z volebných miestností a zo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán," informuje spravodajská televízia. Pred zatvorením volebných miestností začne vysielať špeciálne Volebné štúdio s priebežnými neoficiálnymi výsledkami volieb, ktoré budú komentovať prizvaní hosti.



Štúdio bude TA3 vysielať až do spočítania výsledkov zo všetkých krajských miest. „V nedeľu (11. 11.) začne televízia vysielať mimoriadne už od 6.00 h a od 9.00 h sa zo štúdia TA3 naživo spojíme s novozvolenými primátormi krajských miest," doplnila televízia.



Mimoriadne, o 11.30 h, sa bude priebehu a výsledkom volieb venovať relácia V politike, v ktorej budú diskutovať lídri politických strán. V rámci relácie televízia prinesie naživo aj tlačovú besedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.



Televízia Markíza informovala, že odvysiela mimoriadnu reláciu Komunálne voľby 2018, ktorej priamy prenos je naplánovaný na nedeľu so začiatkom o 10.00 h. „Volebné dianie bude TV Markíza podrobne mapovať aj vo svojich štandardných spravodajských reláciách, komplexné informácie a výsledky sprostredkuje tiež na portáli TVnoviny.sk," uvádza Markíza.



RTVS prinesie aktuálne informácie o priebehu a výsledkoch volieb v mimoriadnych správach, povolebných štúdiách aj v diskusnej relácii O 5 minút 12, do ktorej pozve víťazov volieb z ôsmich krajských miest, informovala hovorkyňa verejnoprávneho média Erika Rusnáková. Diskusnú reláciu O 5 minút 12 budú vysielať aj Rádio Slovensko a Rádio Regina. Stream bude na webe RTVS i na Facebooku Správy RTVS.