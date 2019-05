Volebná kampaň pred eurovoľbami sa skončila, plynie moratórium

Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.

Bratislava 23. mája (TASR) - Volebná kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) sa skončila, plynie volebné moratórium. Až do volebného dňa a počas neho je zakázané viesť kampaň aj informovať o kandidátoch v ich prospech či neprospech. Voľby do EP budú v sobotu (25. 5.) od 7.00 h do 22.00 h. Obyvatelia budú voliť 14 europoslancov.



Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov. Na vybratom hlasovacom lístku volič môže, no nemusí zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, a tým odovzdať prednostný hlas. Krúžkovať môže najviac dvoch kandidátov. Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR zdôraznila, že hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej urny v obálke. Vhodením hlasovacieho lístka bez obálky nie je podľa nej hlas platný.



Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. O možnosť voliť slovenských kandidátov požiadalo 824 občanov iných členských štátov EÚ. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.



Pre voličov funguje aj infolinka k eurovoľbám. Volať môžu ľudia na telefónne čísla 02/48592317 a 02/48592312 v čase od 7.30 h do 15.30 h počas týždňa a v sobotu počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.